Fabulista: los mejores esmaltes eco y productos naturales para las uñas

Manos, manicura, belleza Credit: Getty Images ¡Logra la manicura perfecta en casa con estos productos clean y veganos!

Pegatinas coquetas

Manicura eco, productos clean Credit: Cortesía Dale un toque único a tu manicura con este tono azul real y pegatinas perfectas para un día en la playa. Made In Mykonos Nail Polish and Stickers Set, de Nails Inc. $16. Nailsinc.com

Todo natural

Manicura eco, productos clean Credit: Cortesía Esta fórmula sin ingredientes tóxicos y de nivel profesional te durará varios días. Además, nos encanta su color alegre. No.09, de Sundays. $18. Dearsundays.com

Trio esencial

Manicura eco, productos clean Credit: Cortesía Si buscas varios colores, aquí te tenemos dos tonos clásicos y uno inesperado para tus looks veraniegos. The Lazy Genius Trio, de Olive & June. $27. Oliveandjune.com

Top Pick

Manicura eco, productos clean Credit: Cortesía Este esmalte de Sally Hansen tiene todo lo que buscamos en un producto clean y además es muy económico. good. kind. pure. Nail Color en Eco-Rose, de Sally Hansen. $7.99. target.com

Manicura duradera

Manicura eco, productos clean Credit: Cortesía Si normalmente vas al salón en busca de una manicura gel, quedarás impresionada con este esmalte. Gel Lab Pro Nail Polish en Purple Haze, de Deborah Lippmann. $20. Sephora.com

Color vivo

Manicura eco, productos clean Credit: Cortesía Además de su color divino, nos encanta este producto por su frasco único. Citrine, de MiniLuxe. $14. Miniluxe.com

Opción inesperada

Manicura eco, productos clean Credit: Cortesía Y si no quieres pintarte las uñas, te recomendamos estas postizas que traen pegamento no tóxico. Discoteca, de Chillhouse. $16. Chillhouse.com

