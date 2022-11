¡Para morir de miedo! Los mejores disfraces de los famosos para celebrar Halloween 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores disfraces famosos Haloween 2022 Credit: Cortesía Telemundo/ Instagram (2) En la noche más terrorífica del año las celebridades siempre intentan superarse y, desde superheroes a villanos, nos sorprenden con elaborados trajes y aterradores maquillajes. ¡Mira los mejores! Adamari y Chiquibaby
Credit: Alexander Tamargo/Getty Images
Las conductoras de hoy Día nos pusieron los pelos de punta con sus disfraces de Chucky, el muñeco diabólico y Pennywise, el payaso de It.

Cardi B
Credit: Instagram
La cantante de raíces dominicanas se vistió de Marge Simpson, eso sí, una versión mucho más sexy que el personaje televisivo.

La mesa caliente
Credit: Cortesía Telemundo
Las presentadoras sorprendieron musicalmente imitando a figuras míticas de la canción. Verónica Bastos en el papel de Marilyn Monroe, Giselle Blondet como Selena y Myrka Dellanos como Jenny Rivera. ¡Increíble!

Daniela Digiacomo y Clarissa Molina
Credit: Instagram
Todo el equipo de El gordo y la flaca se vistió como la familia real británica, pero las reporteras encarnaron a las cuñadas Kate Middleton y Meghan Markle ¡y hasta interpretaron una pelea!

Lourdes Stephen y Jessica Carrillo
Credit: Cortesía Telemundo
Hay que ser toda una super mujer para presentar Al rojo vivo, o eso parece por como lucieron sus conductoras de Wonder Woman y Gatúbela respectivamente.

Pamela Silva y Ford Liam
Credit: Instagram
La periodista aprovechó Halloween para coordinarse con su hijito y lucieron adorables como Campanilla y Peter Pan. María Antonieta Collins
Credit: Instagram
La conductora rindió su particular homenaje a Paquita la del Barrio, quien le mandó un cariñoso mensaje de agradecimiento.

Carolina Gaitán
Credit: Instagram
La actriz colombiana se metió en la piel de Pepa Madrigal de la película Encanto, después de haberle dado voz en el filme.

Migbelis Castellanos
Credit: Instagram
La reportera impactó con su disfraz de enfermera diabólica. Además del traje lució un maquillaje muy elaborado.

Shakira
Credit: Instagram
La colombiana derritió las redes apareciendo con su disfraz cuyo mensaje ha sido tomado por muchos como una indirecta muy directa para su ex, Gerard Piqué.

Francisca
Credit: Instagram
El equipo de Despierta América se vistió de superhéroes del universo marvel. La dominicana, quien parece haberle cogido gusto al cabello rojo, optó por la viuda negra.

Michelle Galvan
Credit: Enrique Tubio via Media Concepts PR
¿Así o más adorable? La conductora se vistió junto a su esposo Fer Guajardo y la pequeña Megan, de Familia Adams. El logrado maquillaje corrió a cargo de Franz Muñoz.

Thalía
Credit: Instagram
La cantante anunció hace unos días que estará lanzando una nueva canción próximamente titulada Psycho Bitch, y ese fue el tema de su disfraz.

Karol G
Credit: Instagram
La Bichota optó por esta versión en rojo del clásico traje de látex con costuras de Gatúbela, que también da nombre a uno de sus temas más recientes.

Ana Brenda
Credit: Instagram
La actriz compartió algunas instantáneas borrosas de su disfraz de Betty, de The Flinstones, con un vestido de látex azul. ¡Muy apropiado su corte de cabello para el papel!

Ivy Queen
Credit: Instagram
La Caballota presumió un traje de Maléfica y también se vistió de la reina del tex-mex para alegría de sus seguidores. ¡Selena forever!

Lele Pons
Credit: Instagram
La cantante venezolana, quien está comprometida con Guaynaa, se vistió de novia ensangrentada para salir con sus amigos.

Becky G
Credit: Newscom/The Grosby Group
Así de sensual posó la cantante de raíces mexicanas en una fiesta con este disfraz de Santanico Pandemonium, la reina de los vampiros que interpreta Salma Hayek en From Dusk Till Down. La benjamina de la casa publicó sensuales fotos caracterizada de la mítica Elvira y también de la novia de Frankenstein, con escenario y todo. 26 de 27 Ver Todo Josh Duhamel y Audra Mari Mejores disfraces famosos Haloween 2022 Credit: Michael Kovac/Getty Images for Casamigos El actor, quien se lleva 21 años con su esposa, quiso reírse de los que le critican por su diferencia de edad disfrazándose de Anna Nicole Smith y su marido J. Howard Marshall. La conejita de Playboy tenía 26 años cuando contrajo matrimonio con el magnate del petróleo, de 89. 27 de 27 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

