Los mejores diseños de Vivienne Westwood en la alfombra roja Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Vivienne Westwood, trajes, Salma Hayek, Sarah Jessica Parker, Kim Kardashian Credit: Lia Toby/Getty Images; James Devaney/WireImage; FOX Image Collection via Getty Images Recordamos el legado de la diseñadora inglesa que inspiró la moda punk con un recorrido de las celebridades que llevaron sus trajes. Empezar galería Sarah Jessica Parker Vivienne Westwood, Sarah Jessica Parker Credit: James Devaney/WireImage Uno de los diseños más icónicos de Westwood es el vestido de novia extravagante que lució Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw para la película de Sex and the City. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Salma Hayek Salma Hayek Credit: Lia Toby/Getty Images Aparte de la inspiración punk, las confecciones de Westwood se conocían por sus corsets, como vimos en esta pinta de escote atrevido que llevó Salma en el 2022. 2 de 7 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: FOX Image Collection via Getty Images La empresaria también es fan de la marca y portó una pieza negra para asistir a los premios Emmy en el 2019. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Blake Lively Blake Lively Credit: Camilla Morandi/Corbis via Getty Images Como una princesa lució la actriz en Cannes en el 2016 vistiendo un traje en azul pálido de la diseñadora. 4 de 7 Ver Todo Rihanna Rihanna Credit: Barros Filho/Getty Images Cantó en el desfile de Victoria's Secret con un sensual vestido de Westwood inspirado en la lencería. 5 de 7 Ver Todo Zendaya zendaya Credit: Jason Merritt/Getty Images Asistió a los Oscars por primera vez en 2015 con un modelo blanco de seda de la casa de diseño de Westwood. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic El legado de la gran diseñadora seguirá a través de su marca, ahora dirigida por su esposo Andreas Kronthaler, y estrellas jóvenes cómo Olivia Rodrigo que siempre amarán sus pintas. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

