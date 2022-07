Los mejores desodorantes naturales para poner a prueba este verano Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores desodorantes naturales 2022 Credit: Delmaine Donson Si aún usas un desodorante con aluminio, te costará unas semanas transicionar a uno natural pero ¡no te rindas! Tu cuerpo está eliminando todas las toxinas y restos de este metal en tu organismo. Estas opciones cuidan tu piel y son igual de eficaces. Empezar galería Sin plásticos Mejores desodorantes naturales 2022 Credit: Cortesía Su empaque de cartón es 100% reciclable y su fómula cremosa en barra, deriva de ingredientes naturales y extractos botánicos prensados en frío. Por supuesto está libre de cualquier componente potencialmente peligroso como talco o parabenos. BEach Rose + Aloe, de Raw Sugar. $6.99. target.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Dos en uno Mejores desodorantes naturales 2022 Credit: Cortesía Este desodorante actúa también como desintoxicante natural. Formulado con carbón activado, atrae las toxinas y las elimina, a la vez que combate las bacterias causantes del mal olor. Con un acabado en polvo que no deja residuos, está disponible en seis deliciosas esencias creadas artesanalmente. Funciona todavía mejor en combinación con una barra de jabón específica para las axilas. The Takesumi Detox, en Mandarin Pomelo, de Kaia Naturals. $25. kaianaturals.com 2 de 8 Ver Todo En spray Mejores desodorantes naturales 2022 Credit: Cortesía Una de las pocas opciones limpias en spray que existen, este desodorante usa un impulsor de nitrógeno que no daña el medioambiente como otros aerosoles. Con poderosos ingredientes que combaten el mal olor, se seca rápido y no deja residuo. Desorodante en spray Clean Powder, de Schmidt's. $11.49. schmidts.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Efecto innovador Mejores desodorantes naturales 2022 Credit: Cortesía Sedoso como un suero, este desodorante contiene ácidos alfa hidróxidos para exfoliar con suavidad y reducir la decoloración en la zona de las axilas. También aloe y ácido hialurónico, componentes que hidratan y humectan. Beachy Clean Chemistry AHA Serum Deodorant, de Kosas. $16. sephora.com 4 de 8 Ver Todo Sin aroma Mejores desodorantes naturales 2022 Credit: Cortesía Este stick cuidará la piel de tus axilas sin resecarlas y es apto para toda la familia. Con manteca de karité sin refinar, proveniente de comercio justo de África. EveryDay Shea, de Alaffia. $6.22. walmart.com 5 de 8 Ver Todo Aliado de belleza Mejores desodorantes naturales 2022 Además de mantenerte protegida contra el mal olor y cuidar tu piel, este desodorante visiblemente ralentiza el crecimiento del vello, por lo que no tendrás que depilarte tan a menudo. Aloe Slow Deodorant, de European Wax Center. $16. waxcenter.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Plétora de bondades Mejores desodorantes naturales 2022 Credit: Cortesía Este favorito del público contiene botánicos antioxidantes, corteza de sauce, avena y amino ácidos, enzimas y extractos vegetales que cuidan y protegen la piel de tus axilas a la vez que mantienen el olor a raya y absorbe la humedad. Además, se desliza con suavidad y no deja residuos. Rosy Pits de Megababe. $13.99. target.com 7 de 8 Ver Todo Esencia masculina Mejores desodorantes naturales 2022 Credit: Cortesía En el mundo de la belleza limpia también hay hueco para los hombres más tradicionales. Este desodorante con aroma a primavera, contiene carbón que bloquea el mal olor, probióticos que previenen el crecimiento delas bacterias causantes del olor y y raíz de arrurruz que absorbe la humedad. Cool Fresh Aloe, de Dr. Squatch. $12. drsquatch.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

