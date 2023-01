Los mejores delineadores líquidos para las que no son expertas en la materia Con estos productos podrás lograr el look cat eye con mucha facilidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En este momento hay más de un centenar de marcas de maquillaje y por un lado eso nos permite tener opciones a la hora de comprar productos, pero por otro, a veces lo hace un poco complicado encontrar las cosas que realmente funcionen. Si bien hay una gran variedad de productos que se usan para lograr un maquillaje flawless, no siempre los necesitamos todos. Eso sí, existen algunos clásicos que siempre debemos tener a la mano. Entre esos básicos está un buen corrector, un rimel y por supuesto, un labial hidratante. Si bien no lo usamos siempre, el delineador líquido también es un producto que todas debemos tener, no solo porque usarlo le puede dar un toque muy cool a tu maquillaje, sino porque nunca pasa de moda y le queda bien a todas. Sabemos que a algunas chicas se les complica la aplicación del delineador, pero si eres una de ellas, no te desanimes, es solo cuestión de práctica y de ver uno que otro videito en Youtube. Ahora bien, usar un buen delineador hace una gran diferencia. Así es que si no eres experta en la materia, lo mejor es que elijas un delineador que se deslice fácil, que tenga mucha pigmentación para que quede perfecto desde el primer intento y que sea en felpa porque quedará más preciso. Si no sabes cuál elegir, mira a continuación mis tres favoritos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Delineador Liquido, Stila Credit: Cortesía Stay All Day Waterproof Liquid Eye Liner, de Stila. $24. sephora.com Delineador Liquido, NYX Credit: Cortesía Epic Ink Waterproof Liquid Eye Liner, de NYX Professional Makeup. $10. nyxcosmetics.com delineador liquido, Hourglass Credit: Cortesía Voyeur Waterproof Liquid Liner, de Hourglass. $36. sephora.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los mejores delineadores líquidos para las que no son expertas en la materia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.