Los delineadores negros que de verdad duran todo el día Estos sí que funcionan By Yolaine Díaz Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando de maquillaje se trata, son muchos los productos que las chicas necesitan para lucir una piel radiante y libre de imperfecciones. Gracias a las redes sociales, el maquillaje se ha vuelto más popular que nunca. De hecho, ahora existen muchos más productos y marcas que hace una década. Lo que sí tenemos que admitir es que por más productos de belleza que existan, siempre hay unos cuantos básicos que nunca pueden faltar. Por supuesto que entre las cosas que todas necesitan está una buena base, polvos sueltos, mascara, rubor e iluminador. ¿Otra cosa que no debe faltar en el bolso de maquillaje? Un buen delineador, sobretodo en este momento en el que los ojos serán el centro de atención y seguramente una de las pocas cosas que vamos a poder maquillar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El delineador de ojos ha estado en el mercado por mucho tiempo y siempre ha sido uno de los productos más populares. Y es que este le puede dar otro aire a cualquier look de maquillaje. Incluso, si sabes como aplicarlo, el delineador puede hacer que tus ojos luzcan completamente diferentes. Pero más allá de saber aplicarlo, es muy importante encontrar uno que sea fácil de usar y que tenga la pigmentación indicada para que quede bien desde la primera pasada, pero sobretodo que te dure todo el día. Y es que, aunque eso parezca que deberían tenerlo todos, lamentablemente no es así. Image zoom Cortesía The Feline Flick, de Anastasia Beverly Hills. $30. Anastasiabeverlyhills.com. Image zoom Cortesía Magic Marc'er Precision Pen Waterproof Liquid Eyeliner, de Marc Jacobs Beauty. $30. Sephora.com. Image zoom Always On Liquid Liner, de Smashbox. $22. Smashbox.com. Image zoom Cortesía Vinyl Liquid Liner, de NYX Professional Makeup. $4.90. Ulta.com. Image zoom Cortesía Lollipop Liner, de Beauty Bakerie. $18. Beautybakerie.com. Image zoom Cortesía Life Liner Double Ended Eyeliner Liquid & Pencil, de Huda Beauty. $25. Sephora.com. Por suerte y gracias a mi trabajo he tenido la oportunidad de probar casi todos los que están en el mercado y de esa manera he podido ir sacando algunos de los mejores. Aunque los delineadores de colores están muy de moda, el clásico negro es siempre la primera opción. Por eso aquí les dejo algunos de los más efectivos e increíbles del mercado. ¿Cuál te vas a comprar?

