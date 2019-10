¿En busca de un delineador líquido? Estos son algunos de los mejores Son a prueba de agua y tienen aplicadores muy precisos. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando de maquillaje se trata, son muchos los productos que las chicas necesitan para lucir una piel radiante y libre de imperfecciones. Gracias a las redes sociales, el maquillaje se ha vuelto más popular que nunca. De hecho, ahora existen muchos más productos y marcas que hace una década. Lo que sí tenemos que admitir es que por más productos de belleza que existan, siempre unos cuantos básicos que nunca pueden faltar. Por supuesto que entre las cosas que todas necesitan está una buena base, polvos sueltos, mascara, rubor e iluminador. ¿Otra cosa que no debe faltar en el bolso de maquillaje? Un buen delineador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El delineador de ojos ha estado en el mercado por mucho tiempo y siempre ha sido uno de los más populares. Y es que el delineador le puede dar otro aire a cualquier look de maquillaje. Incluso, si sabe como aplicarlo, el delineador puede hacer que tus ojos y tu mirada luzca completamente diferentes. El problema es que muchos de los que están disponibles no son duraderos o muy difícil de aplicarlos, Por eso aquí te mostramos tres de los mejores, por su intensidad, la manera tan fácil en que se deslizan en los párpados y su increíble duración. Image zoom Ink Well Long Wear Matte Eyeliner, de Kat Von D Este es uno de los delineadores más duraderos e intensos. Es a prueba de agua y de sudor, y es tan duradero que es necesario usar un removedor de maquillaje para retirarlo. Además, la forma del aplicador, lo hace superfácil y rápido de aplicar. Lo mejor de todo es que aparte del clásico negro, también está disponible en vibrantes colores como azul real, azul turquesa, rojo y blanco. Cuesta $20 y está disponible en Katvondbeauty.com. Image zoom Cortesía Highliner Liquid-Gel Eyeliner, de Marc Jacobs La nueva colección de delineadores de la Marc Jacobs es increíble, no solo por los increíbles colores que ofrece, sino también por la brocha de aplicación y su acabado metálico. También es de larga duración y a prueba de agua. Lo puedes obtener en colores como el rosado, plateado y dorado. Cuesta $27 y lo puedes obtener en Marcjacbos.com o en Sephora.com. Image zoom Vynil Liquid Liner, NYX Cosmetics Este es uno de los favoritos de las vlogueras más populares. Gracias a su precisión y durabilidad, se ha convertido en uno de los mejores del mercado. Es a prueba de agua y muchas que lo han usado aseguran que es a prueba de todo, incluso hasta a una noche de sexo. Tiene un hermoso acabado matte. Cuesta $9.40 y lo puedes encontrar en Walmart.com. Image zoom Liquid Eye-Lie-Ner, de Haus Laboratories A solo horas de haber sido lanzado al mercado, este delineado, parte de la colección de maquillaje de Lady Gaga, se convirtió en uno de los productos más vendido de Amazon. Tiene un acabado matte y es de larga duración. Según las que ya lo han usado es realmente impresionante la forma en que se desliza en los párpados y permite te permite lograr el mejor delineado. Cuesta $20 en Amazon.com. Advertisement

