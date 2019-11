Estos son los delineadores de colores más cool del momento ¡Atrévete a usarlos! By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando de maquillaje se trata, son muchos los productos que las chicas necesitan para lucir una piel radiante y libre de imperfecciones. Gracias a las redes sociales, el maquillaje se ha vuelto más popular que nunca. De hecho, ahora existen muchos más productos y marcas que hace una década. Lo que sí tenemos que admitir es que por más productos de belleza que existan, siempre unos cuantos básicos que nunca pueden faltar. Por supuesto que entre las cosas que todas necesitan está una buena base, polvos sueltos, mascara, rubor e iluminador. ¿Otra cosa que no debe faltar en el bolso de maquillaje? Un buen delineador. El delineador líquido ha estado en el mercado por mucho tiempo y siempre ha sido uno de los productos más populares y no es para menos. Una simple línea negra la parte de arriba del ojo, puede cambiar tu look de maquillaje e incluso puede hacer que tus ojos luzcan más grandes, más almendrados y hasta más seductores. Eso sí, se necesita mucha práctica para convertirse en toda una experta. Empieza usando un delineador negro para que vayas familiarizándote con la técnica. Ahora bien, si ya eres una experta puedes empezar a usar el trend más hot del momento y el más popular de las pasarelas de las colecciones de primavera/verano 2020, los delineadores en colores llamativos. Image zoom Cortesía Long-Lasting 12 HR Wear Eye Liner, de Sephora Collection. $12. Sephora.com. Image zoom Highliner Liquid-Gel Eyeliner, de Marc Jacobs Beauty. $27. Marcjacobsbeauty.com. Image zoom Image zoom Cortesía Bff Liquid Liner, de ColourPop. $8. Colourpop.com. Image zoom Highliner Liquid-Gel Eyeliner, de Marc Jacobs Beauty. $28. Marcjacobsbeauty.com. Image zoom Image zoom Ink Well Long-Wear Matte Eyeliner, de Kat Von D. $10. Sephora.com. Lo mejor de todo que es que cuando usas estos delineadores en colores como el dorado, el amarillo, el bronce o hasta en rojo, no hay reglas en cómo aplicarlos. Los puedes usar de manera convencional o puedes arriesgarte a imitar los looks de las pasarelas o de las expertas en maquillaje. Lo importante es que los trates y juegues con tus looks. Encontramos algunos de los más cool y llamativos para que aproveches las fiestas venideras y luzcas como nunca. ¡Atrévete! Advertisement EDIT POST

