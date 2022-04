Tres productos que te ayudarán a reducir las bolsa debajo de los ojos Estas cremas han comprobado que es posible tener un look más fresco y juvenil sin necesidad de acudir al bisturí. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Entre las tantas cosas que nos preocupan cuando se trata del cuidado de nuestra piel, no podemos negar que la parte que más nos interesa cuidar, es el área de los ojos porque es una de las más delicadas y por lo tanto se maltrata mucho más. Para muchas el cuidado de esa área solo implica buscar un producto que la mantenga hidratada y combata la aparición de líneas de expresión y arrugas. Pero para otras, ese trabajo de mantenerse luciendo jóvenes y frescas, es un poco más complicado. Son muchas las mujeres que sufren de ojeras y necesitan una crema que las ayuda a mejorarlas. Otras tienen que lidiar con las bolsas que se les hacen debajo de los ojos y peor aún, hay mujeres a las que les toca lidiar con ambas cosas. Por suerte, hay tratamientos y productos que pueden ayudar a mejorar estas condiciones. Eso sí, debes que tener en cuenta que no dormir puede empeorar la inflamación, al igual que el alcohol. Lo bueno es que algunas cremas, además de mejorar las ojeras y evitar la inflamación en esa delicada área, también ayudan a mejorar la apariencia de las líneas de expresión y las arrugas. Es importante buscar ingredientes como la cafeína o el té verde, que tienen excelentes propiedades para desinflamar. A continuación, te mostramos tres excelentes opciones para que no sigas sufriendo por esto. Estas cremas están entre las mejores del mercado y te van a ayudar muchísimo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miracle Tea Eye Cream, de Juara Crema para las bolsas en los ojos Credit: Cortesía Está compuesta con ingredientes como la cúrcuma, té negro fermentado y arroz que ayudan a que el área luzca más radiante y firme, mientras reduce las ojeras y la inflamación. Cuesta $61 y la puede adquirir en juaraskincare.com Caffeine Eye Cream, de The INKEY List Crema para las bolsas en los ojos Credit: Cortesía También tiene cafeína, que es uno de los mejores ingredientes para reducir la inflamación, al igual que Matrixyl 3000, un péptido que reduce la apariencia de las líneas de expresión y las arrugas. Lo mejor de todo es que solo cuesta $9.99 en sephora.com Hydra Life Cooling Hydration Sorbet Eye Gel, de Dior Crema para las bolsas en los ojos Credit: Cortesía El aplicador que tiene esta crema lo hace ideal para masajear y aplicar de mejor manera el área de los ojos. Además, como el aplicador es de cerámica, te da una sensación fría que ayuda a desinflamar. Está compuesta con agua de Aciano, que tiene efectos antinflamatorios y además calma y drena la piel. Al igual que extracto de malva, que aumenta la circulación y mejora la hidratación. Este producto cuesta $55 y lo encuentras en nordstrom.com

