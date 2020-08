Estas cremas para la noche cambiarán tu piel para siempre Es importante buscar productos para la noche que estén formulados con ingredientes más potentes Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace mucho aprendí que de noche no se debe usar la misma crema humectante que usas de día, especialmente si tiene SPF. El protector solar puede causar que tu piel se irrite mientras duermes y de paso no la deja respirar, algo muy importante sobretodo después de que usas maquillaje todo el día. Además, la crema de noche debe tener ingredientes más potentes, que aparte de humectar muy bien la piel, la revitalicen y ayuden a combatir las arrugas. He tratado muchas cremas de noche, algunas buenas y otras no tanto. Y es que el hidratante que usas para dormir debe ser tan efectivo, que veas la diferencia en tu piel cuando te levantas. También he tratado algunas que me han fascinado y que de verdad han hecho maravillas en mi piel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y como se que no es tan fácil decidir cuál elegir, a continuación, te muestro tres de las que mejor me han funcionado y que sin duda alguna volvería a comprar. Te aseguro que cualquiera que elijas, quedarás muy satisfecha con los resultados. Camu Camu Power C x 30 Vitamin C Brightening Moisturizer, de Peter Thomas Roth. Image zoom Cortesía Este hidratante, perfecto para usar antes de ir a dormir, le da más uniformidad a la piel, la deja más suave, con más firmeza y mejora la apariencia de las manchas. Cuando la usas, la piel se siente más lozana, con un glow natural que da envidia y las manchas se van desvaneciendo. Está compuesto con baya camu camu, la cual contiene 30 veces más vitamina C que la naranja, lo que hace que penetre más profundamente en la piel y la ayuda a que produzca más colágeno. Además, también contiene vitaminas A, D y E. City Skin Overnight Detox Moisturizer, de Murad Image zoom Cortesía Es un producto que te ayuda a desintoxicar y revitalizar la piel de la contaminación, al igual que de la luz que emiten la computadora y el celular, algo muy importante para estos tiempos en los estamos pegados de los aparatos electrónicos. Está compuesto con ingredientes como la vitamina C, y una variedad de antioxidantes que hacen maravillas en el rostro. Además, también tiene una mezcla de botánicos que ayudan a desaparecer las líneas de expresión y hacen que tu rostro luzca más joven. Magic Night Cream, de Charlotte Tilbury Image zoom Cortesía Esta es una crema que desde la primera vez que la usas, vez la diferencia en tu rostro. Mejora la elasticidad, pone la piel más firme y suave, mientras le devuelve la hidratación. Es tan potente y humecta tanto que solo necesitas un poquito para cubrirte todo el rostro. Está formulada con retinol, algas rojas y células madres de la flor Daphne odora, que rejuvenecen la piel y la protegen. También contiene aceite vegetal y de ricino. Todos estos ingredientes te dan una sensación una piel más saludable al instante.

