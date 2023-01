Estas cremas para el cuerpo salvarán tu piel Los ingredientes que tienen estas cremas las hacen ideales para cuidar la piel durante todo el año, pero en especial en los meses de frío. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de hidratar la piel se trata, no escatimamos tiempo ni dinero para encontrar y usar los productos adecuados, y que realmente funcionen. Lo malo es que muchas veces solo nos enfocamos en el rostro y nos olvidamos de que la piel del cuerpo es igual de importante y que la resequedad le puede afectar mucho, en especial durante los meses de frío. Además de usar un exfoliante dos o tres veces a la semana para deshacerse de la piel muerta, es importante usar un jabón líquido hidratante, al igual que una buena crema. El frío puede causar estragos en la piel y por eso es muy importante darle un cuidado especial con productos que tengan ingredientes que hidratan profundamente y que además puedan mantener esa hidratación. Por suerte, existen excelentes opciones disponibles en el mercado que nos pueden hacer esta tarea mucho más fácil. A continuación te mostramos tres de nuestras cremas favoritas. Body Love Pampering Care Body Lotion, de Dove Esta crema es bastante ligera, su potente fórmula hidrata profundamente. Está formulada con aceite de coco y mantequilla de cocoa que además de hidratar, deja la piel supersuave y con un glow increíble. Se siente increíble y huele delicioso. La Body Love Pampering Care Body Lotion de Dove cuesta $6.48 en walmart.com Crema de cuerpo Credit: Cortesía Butta Drop Whipped Oil Body Cream, de Fenty Skin Este producto tiene un aroma delicioso y se convertirá en el mejor aliado de tu piel. Está formulado con manteca de karité, que hidrata y repara la barrera que protege la piel. También contiene siente aceites, entre ellos aceite de girasol, de coco, jojoba y de salvado de arroz, los cuales también hidratan, suavizan y dan luminosidad. La Butta Drop Whipped Oil Body Cream, de Fenty Skin cuesta $49 en sephora.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN crema de cuerpo Credit: Cortesía Body Lotion, de Bio Oil Si te gusta el increíble aceite de cuerpo de la marca, te vas a enamorar de esta nueva crema de cuerpo. Es ligera y no se siente pegajosa. Está compuesta con una mezcla de aceites de jojoba, mosqueta y karité. Además, contiene ácido hialurónico, que protege la piel y hace que se vea saludable. La Body Lotion, de Bio Oil cuesta $14.97 en amazon.com Crema de cuerpo Credit: Cortesía

