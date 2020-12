Close

3 de las mejores cremas para el contorno de los ojos Estas cremas tienen algunos de los mejores ingredientes para combatir las arrugas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien todo el rostro debe ser prioridad a la hora de hacer nuestra rutina de belleza, no es un secreto que el área de los ojos siempre ha sido la parte más delicada y por lo tanto, la que necesita más cuidados. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que, para aplicar algún producto en esa área, lo ideal es usar el dedo anular o el meñique, ya que son los que menos harán presión. También debes elegir una crema que vaya de acuerdo con tus necesidades. Por ejemplo, si el área se reseca mucho debes buscar una que humecte mucho y que también tenga ingredientes que ayuden a combatir las arrugas. También existen otras que te ayudan con las bolsas y las ojeras. En fin, en el mercado hay de todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso sí, habiendo tantos productos de dónde elegir, a veces es un poco difícil saber cuál es el mejor. Por eso aquí te traemos tres de las mejores cremas del mercado. Estas ya las hemos usado, y de verdad que funcionan. Image zoom Credit: Cortesía Hablo del Magic Wand, de Fountain of Truth Beauty Este producto está compuesto con ingredientes como el té verde y extracto de semilla de granada, que ayudan a disminuir la apariencia de las arrugas y las líneas de expresión. También contiene extracto de cafeína que combate la hinchazón y las ojeras. Lo mejor de todo es que tiene un aplicador superconveniente que masajea el área mientras deposita el producto. Además, es un producto clean, lo que significa que no usa ingredientes dañinos para la piel ni para la salud. Cuesta $60 y lo puedes adquirir en Fountainoftruthbeauty.com. Image zoom Credit: Cortesía Eye Cream, de You.ology, de Younique Esta crema es superhumectante, así es que mantiene la delicada área de los ojos luciendo fresca todo el día, algo que no todos los productos de este tipo pueden hacer. Además, ayuda a disimular las arrugas y disminuye las ojeras. Entre sus ingredientes se encuentran las vitaminas A, C y E, al igual que hialuronato de sodio y extracto de ginseng Panax. Cuesta $59 y la puedes comprar en Youniqueproducts.com. Image zoom Credit: Cortesía Retinol Youth Renewal Eye Serum, de Murad Este suero para los ojos está compuesto en su mayoría por retinol, el potente ingrediente que penetra en las capas profundas de la piel, estimulando la producción de colágeno. También mejora la capa exterior de la piel dejándola más luminosa y regenerada. Sabemos que el retinol es uno de los mejores ingredientes para combatir las arrugas. La mejor parte es que los resultados se van notando al poco tiempo de empezar a usarla. Cuesta $85 y la adquieres en Sephora.com.

