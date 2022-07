Estos tres correctores duran todo el día y cubren hasta las ojeras más pronunciadas Pusimos a prueba varios correctores y estos se llevaron los tres primeros lugares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien hay varios productos de maquillaje que necesitamos para siempre lucir un rostro increíble, no podemos negar que el corrector ocupa el primer lugar de la lista. Y es que este producto puede hacer maravillas en la cara de las chicas que no descansaron bien o que sufren de ojeras. Además, este producto hasta se puede usar solo los días en que no queremos ponernos mucho maquillaje. Lo cierto es que un buen maquillaje no está completo sin un corrector. Por suerte tenemos mucho de dónde escoger ya que casi todas las marcas de maquillaje tienen su versión de este popular producto, así que es muy fácil encontrar uno que llene tus expectativas. Ahora bien, frecuentemente salen al mercado nuevos concealers con ingredientes que ayudan a mejorar la apariencia de la delicada área de los ojos, al igual que con más cobertura, o incluso más ligeros para las que los prefieren así. Por eso nunca me cansaré de probar nuevas alternativas y fórmulas porque cada producto tiene su gracia y así es como descubro los mejores en su clase. Si bien ya tengo uno que otro corrector favorito, tengo que confesar que en estas últimas semanas he estado probando algunos nuevos lanzamientos y me he quedado gratamente sorprendida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN corrector, verano 2022 Credit: Cortesía Softlight Luminous Hydrating Concealer, de Rose Inc. $30. roseinc.com corrector, verano 2022 Credit: Cortesía #FauxFilter Luminous Matte Buildable Coverage Crease Proof Concealer, de Huda Beauty.$29. hudabeauty.com corrector, verano 2022 Credit: Cortesía Hydrabeam Brightening + Hydrating Undereye Concealer, de Saie. $26. sephora.com Estos tres productos son increíbles, y además de cubrir a la perfección las ojeras, no resecan el área, no acentúan las líneas de expresión -recuerda siempre aplicar polvos translúcidos-, y duran todo el día. Espero que te animes a probar algunas de estas opciones. ¿Tienes un corrector favorito?

