¿Cabello reseco? Gabriel Samra comparte sus mejores tips para devolverle la vida El estilista trabaja con famosas como Maite Perroni y Jaqueline Bracamontes. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cabello es uno de los tópicos preferidos de la mayoría de las mujeres. Y es que tener un cabello sano y brilloso es un reto para muchas que tienen que lidiar con problemas que no les permiten sentirse seguras y felices con su melena. Ese proceso se vuelve aún más difícil cuando tenemos el pelo procesado con tintes y aclarantes que aunque nos den el resultado que buscamos, nos dejan con el problema de restaurar esa melena saludable que una vez tuvimos. ¿El mayor problema? La resequedad. Por suerte hay muchas maneras de devolverle al cabello la sedosidad, brillo y sobretodo la manejabilidad. Hablamos Gabriel Samra, estilista de famosas como Maite Perroni, Jaqueline Bracamontes, Geraldine Bazán, Rashel Días y muchas más, quien compartió sus mejores consejos para restaurar el cabello seco y maltratado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El aguacate es uno de los primeros ingredientes que puedes utilizar para nutrir el cabello seco. Es pura vitamina, minerales y ácidos grasos omega 3 que ayudarán a tu cabello a verse más brillante, hidratado y nutrido. Una vez a la semana, especialmente cuando se trata de tu cabello, debes aplicarte una mascarilla de hidratación. Esto cambiará tu vida. Asegúrate que la mascarilla tenga como ingrediente principal agua, proteína y fibra capilar. Recomiendo la mascarilla de Truss Professional Net Mask. Una de las razones por la que se reseca el cabello es por el uso excesivo de tenazas, secadoras y planchas por lo tanto yo siempre recomiendo que se usen productos que tengan protector térmico. Esta es una de las principales causas de la ruptura del cabello. Un producto que protege el cabello contra el calor es Wella Professional EIMI Perfect Me. Cada vez que apliques champú en tu pelo dedícate al menos un minuto a masajear el cuero cabelludo. Esto no sólo es muy agradable y favorece la limpieza de tu melena sino que ayuda a estimular las glándulas sebáceas para que produzcan más grasa natural, algo que le viene muy bien a tu pelo seco. Siempre recomiendo no usar agua demasiado caliente pues esto produce un efecto astringente que acabará por resecar más tu pelo. Yo prefiero siempre usar agua tibia y al final un poco de agua fría para sellar las cutícula del cabello. Por lo general, el cabello cuando están muy seco es muy quebradizo y hay que tener mucho cuidado a la hora de desenredarlo después de lavarlo. Yo recomiendo que uses peine de cerdas gruesas y separadas. Peina tu pelo con un peine de cerdas gruesas y separadas. Este ayudará a desenredar mucho mejor sin quebrar demasiado tu cabello. Si tu melena se encuentra muy seca y maltratada, un buen corte le vendría genial con el fin de eliminar las partes más dañadas. Ponte en manos de un estilista de calidad y aprovecha para hacerte un buen cambio de look. Advertisement

¿Cabello reseco? Gabriel Samra comparte sus mejores tips para devolverle la vida

