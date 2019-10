¿Tienes senos grandes? Tenemos los mejores tips para encontrar el strapless perfecto Ahora la búsqueda se te hará más fácil. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tener los senos grandes o mejor dicho de talla triple D o más puede resultar muy sexy para muchas mujeres y por supuesto para la mayoría de los hombres, pero la realidad es que tener senos grandes no es tan fácil y cómodo como parece, sobretodo a la hora de salir a comprar un sostén. Y es que no todas las marcas tienen los adecuados o los que puedan sostener bien lo senos. Pero lo más difícil es encontrar un sostén strapless, sobretodo porque no sabemos cómo elegirlo. Por eso hablamos con Josie-Anne Le Diouron, experta en ajuste de sujetador y coordinadora de marketing de Empreinte, una lujosa marca de ropa interior, quien compartió algunos de los mejores tips para encontrar el sostén strapless perfecto. 1- Empecemos con la banda del sostén strapless. Aquí es donde vas a encontrar el mayor soporte. Esta debe sentirse ajustada a tu cuerpo. Para los sostenes strapless, muchas veces recomendamos elegir una talla menos, aunque tu talla regular también está bien. 2- Busca una banda ancha para que haya más tela que aguante lo senos. Esto no solo provee más apoyo, sino también más comodidad. 3- Busca tirillas de silicón dentro de las copas y en la banda para que el sostén se mantenga en su lugar. 4- Las copas rellenas ayudan a controlar el volumen y dan más estructura mientras proveen comodidad. 5- Los sostenes con varillas te darán más soporte y crean una separación que hacer ver los senos más bonitos. Recomendamos nuestro Melody Padded Strapless Bra para las chicas que tienen una copa C o más grande. Image zoom Cortesía Melody Padded Strapless Bra, de Empreinte. $200. Townshop.com. 6- Bandas de soporte en los laterales también son una buena adicción a un sostén ya que ayudará a que se mantenga en su lugar, a que no se doble y dando soporte máximo. 7- Un sostén tipo corsé también es una buena opción para senos grandes ya que su diseño ayudará a mantenerlo en su lugar. 8- Siempre mídete un sostén strapless debajo del vestido o la blusa que estás planeando usar para que así te asegures de que crea la silueta que quieres y complementa todo el look. Advertisement EDIT POST

