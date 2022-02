Los mejores champús secos por menos de $15 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Dry Shampoo, Champú seco, productos de cabello Credit: Getty Images ¿Necesitas refrescar tu melena entre lavadas? Aquí las mejores opciones de dry shampoo a buen precio. Empezar galería El clásico Dry shampoo, champú seco, productos, cabello Credit: Cortesía Este spray existe desde los años setenta y desde ese momento millones de mujeres lo han usado para revivir sus cabellos. Dry Shampoo - Bare Fragrance, de Batiste. $6.49. target.com 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Volumen divino Dry shampoo, champú seco, productos, cabello Credit: Cortesía El producto perfecto para llevar en tu bolso para después del gimnasio. Refresh + Care Volume & Fullness Dry Shampoo, de Dove Beauty. $5.99. target.com 2 de 9 Ver Todo Clean beauty Dry shampoo, champú seco, productos, cabello Credit: Cortesía Si buscas una opción vegana, te recomendamos esta producto. Clean Freak Refreshing Dry Shampoo Spray, de Not Your Mother's. $4.99. target.com 3 de 9 Ver Todo Anuncio Carbón limpiador Dry shampoo, champú seco, productos, cabello Credit: Cortesía Formulado con limón y carbón creado de cáscara de coco, este producto refrescará tu cuero cabelludo. Charcoal Purifying Dry Shampoo, de Hask. $5.49. target.com 4 de 9 Ver Todo A lo profesional Dry shampoo, champú seco, productos, cabello Credit: Cortesía Elige esta opción con barro natural y una fragancia divina de pétalo de rosa. Volumizing Dry Shampoo, de Tresemmé. $5.99. target.com 5 de 9 Ver Todo Brillo natural Dry shampoo, champú seco, productos, cabello Credit: Cortesía Formulado con extracto de perla, tu cabello quedará más bello que nunca. Refreshing Dry Shampoo For Hair Volume Hair Mist, de Nexxus. $14.99. target.com 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vitaminas poderosas Dry shampoo, champú seco, productos, cabello Credit: Cortesía Dale vida a tu melena con aceite de argán que contiene vitamina A, C y E. Freshen Up Invisible Dry Shampoo, de Eva NYC. $14.99. target.com 7 de 9 Ver Todo Tonos oscuros Dry shampoo, champú seco, productos, cabello Credit: Cortesía Algunos dry shampoos dejan un residuo blanco, pero este nunca lo hará. Style Reviving Brunette Dry Shampoo, de Kristin Ess. $14.00. target.com 8 de 9 Ver Todo Sin spray Dry shampoo, champú seco, productos, cabello Credit: Cortesía ¡Considera una opción en polvo! Solo necesitas aplicarlo y peinar tu cabello. Organic Dry Shampoo, de Beauty by Earth. $19.99. target.com 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

