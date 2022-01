Los mejores champús secos en polvo para mantener tu cabello perfecto -y sano- durante más tiempo Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores champú seco en polvo Credit: LiudmylaSupynska/ Getty Images Tras la retirada del mercado de algunos champús secos en aerosol por contener benzeno, un compuesto que puede ocasionar cáncer, te ofrecemos versiones en polvo de este versátil producto que seguro te sacará de más de un apuro. Empezar galería Con carbón Mejores champú seco en polvo Credit: Cortesía Especialmente indicado para cueros cabelludos grasos, este champú vegano está infusionado con carbón para eliminar impurezas y toxinas. Con otros ingredientes naturales como tapioca, arcilla o hammamelis, refresca la cabeza y extiende la vida de tu peinado. También contiene biotina que impulsa el crecimiento del cabello. Scalp Revival Charcoal + Biotin Dry Shampoo, de Briogeo. $24. briogeohair.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Efecto dramático Mejores champú seco en polvo Credit: Cortesía Con un delicioso aroma, este champú en polvo es perfecto para el día después de lavarte el pelo o para usar tras un entrenamiento. Con ingredientes que aman tu cabello como el aceite de jojoba o raíz de bardana, dale textura a tu peinado a la vez que lo cuidas. Skyline Dry Shampoo, de R+Co. $29. randco.com 2 de 10 Ver Todo Fácil de usar Mejores champú seco en polvo Credit: Cortesía Con esta opción orgánica solo tienes que abrir el bote y espolvorearlo en. tu cepillo, o en las yemas de tus dedos, y peinar de la raíz a las puntas para eliminar la suciedad y la grasa. Dry Shampoo, de Acure. $5.99. amazon.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Poder vegetal Mejores champú seco en polvo Credit: Cortesía Absorbe al instante el exceso de gras, impurezas y sudor con este polvo repleto de ingredientes botánicos que refrescan tu cuero cabelludo y añaden volumen a tu peinado, como recién salida del salón. Shampowder Dry Sahmpoo, de Aveda. $33. aveda.com 4 de 10 Ver Todo Aplicador intuitivo Mejores champú seco en polvo Credit: Cortesía Con su tape en forma de boquilla podrás separar el cabello en secciones y aplicarlo directamente en la raíz con facilidad. Con un relajante aroma a lavanda, le dará volumen a tu cabello con sus ingredientes naturales como el almidón de maíz. Voluminizing Dry Shampoo, de Hair Dance. $18. amazon.com 5 de 10 Ver Todo Herencia amazónica Mejores champú seco en polvo Credit: Cortesía Esta marca utiliza ingredientes orgánicos derivados de plantas que crecen en el Amazonas para elaborar sus productos. Alarga la vida de tus lavados y añade volumen al cabello con un delicioso aroma. Voluminous Dry Shampoo, de Rahua. $32. amazon.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cabellos grasos Mejores champú seco en polvo Credit: Cortesía Algunos champús secos pueden dejar una sensación de tiza en el pelo pero este formulado con vinagre de manzana refresca tu cuero cabelludo dejando el cabello como recién lavado. Aplícalo antes de ir a dormir para dejar que trabaje durante la noche. Apple Cider Vinegar Dry Shampoo Powder, de dpHUE. $24. sephora.com 7 de 10 Ver Todo Aire vintage Mejores champú seco en polvo Credit: Cortesía Este precioso empaque con toques modernistas contiene hasta 500 aplicaciones de este champú con aroma a lavanda y salvia, que dejará tu cabello tan limpio como si lo acabases de lavar. Espolvoréalo en tus manos y masajea tu cuero cabelludo hasta que se extienda bien y se absorba. Hair Powder Dry Shampoo, de Lulu Organics. $28. amazon.com 8 de 10 Ver Todo Melenas morenas Mejores champú seco en polvo Credit: Cortesía Diseñado para cabellos oscuros, este champú en polvo contiene carbón que elimina los malos olores, y refresca tu peinado con su mezcla de aceites esenciales. Para presumir de buen pelo entre lavados. Drop Dead Gorgeous Dry Shampoo, de Handmade Heroes. $12.99. amazon.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Innovación limpia Mejores champú seco en polvo Credit: Cortesía Esto no es un champú seco, sino líquido. Su fórmula limpia elimina la suciedad del cuero cabelludo y los mechones y la puedes retirar con una toalla seca. El mismo efecto que una ducha pero en tres minutos y ¡sin agua! Showerless Shampoo, de Swair. $36. swairhair.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

