¿En busca de brochas para maquillarte? Aquí tenemos las mejores y las únicas que necesitas Los grandes maquillistas siempre recurren a las brochas para obtener el look perfecto Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien comprar el maquillaje adecuado para tu piel y tu color, son cosas claves para que el look final quede perfecto, tenemos que admitir que las herramientas para aplicarte ese maquillaje son aún más importantes. Y es que una base por buena que sea, no lucirá bien sino lo difuminas correctamente y para eso necesitas la brocha perfecta. Ya sabemos que desde que el Beauty Blender salió al mercado muchas cambiaron sus brochas por esta esponjita mágica que la verdad te permite aplicar muy bien el maquillaje. Sin embargo, los grandes maquillistas siguen usando brochas para aplicar la base u otros productos líquidos o en polvo. Eso quiere decir que esa es la mejor manera de obtener un look flawless. Por eso siempre es bueno tener unas cuantas buenas brochas a la mano. Hay que tener en cuenta que el maquillaje queda mejor cuando para cada producto usas la brocha adecuada. Existen muchos tipos, pero hay unas cuantas que son imprescindible. Asegúrate de tener una para aplicar la base, otra para aplicar los polvos compactos, una para el rubor, una para iluminador y dos o tres para las sombras. Para la base Image zoom Credit: Cortesía Foundcealer Foundation Brush, de Tarte. $28. sephora.com Para los polvos compactos Image zoom Credit: Cortesía Essential Powder Makeup Brush, de Sonia Kashuk. $9. target.com Para el contour Image zoom Credit: Cortesía Crescent Contour Brush, de Anisa. $34. anisabeauty.com Para el Highlighter Image zoom Credit: Cortesía Diffusing Round Highlighter Brush, de Thrive Cosmetics. $24. thrivecausemetics.com Para el rubor Image zoom PRO Blush Brush #96, de Sephora Collection. $30. sephora.com Para las sombras Image zoom Credit: Cortesía E25 Blending Brush, de Sigma Beauty. $16. macys.com Para que la elección se te haga más fácil, aquí te muestramos algunas de las mejores opciones que existen en el mercado. Algunas son un poco costosas, pero te aseguramos que cuando se trata de brochas, sí se puede invertir un poco más. Recuerda que las vas a usar muchísimo y que no vas a tener la necesidad de cambiarlas tan rápido. ¿Qué te parecen las que elegimos?

