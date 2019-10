Encontramos las carteras más fabulosas para este otoño By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los bolsos son una de las pasiones de las mujeres y mientras más tenemos más queremos. Por eso cada cambio de temporada es la oportunidad perfecta para comprar esas carteras que tanto nos gustan sin sentirnos tan culpables. Y es que una necesita darle un toque fresco y nuevo al armario en cada temporada, ¿verdad? Son muchas las tendencias que llegan en cada estación y por supuesto no nos queremos quedar atrás. Pero si tomamos en cuenta que, con el bolso correcto, cualquier look puede verse aún mejor, entonces invertir una, dos o tres carteras cada temporada, no es tan mala idea. Recuerda que los bolsos siempre son los protagonistas. Por suerte, las tiendas siempre están abarrotadas de bolsos de todos los colores y estilos, algo que muchas veces juega en nuestra contra porque luego terminamos comprando más de la cuenta. Y es que no importa tu estilo o para qué ocasión lo necesites, hay de todo y hasta para los gustos más exigentes. Eso sí, entendemos que con tantas opciones no es nada fácil decidirte solo por una o por las que realmente van a elevar tus atuendos. Image zoom Glamorous mini crossbody bag with tie front and grab handle, de Asos. $35. Asos.com. Image zoom Double Panther Cross Body Bag, de Topshop. $55. Topshop.com. Image zoom Margot Velvet Frame Bag, de Topshop. $55. Topshop.com. Image zoom Top Handle Semi-Circle Bag, de Charles & Keith. $59. Charleskeith.com. Image zoom Methacrylate Crossbody Box Bag, de Zara. $59.90. Zara.com. Es por eso que nosotras decidimos hacer la tarea por ti y buscamos algunas carteras cómodas, fabulosas y sobretodo con precios asequibles, para que este otoño puedas hacerle update a tu clóset y para que además seas la más fashion de tu grupo. Recuerda que ya se quedaron atrás los tiempos de combinar el bolso con los zapatos. Ahora puedes jugar con los estampados y las texturas. Tu bolso puede ser lo más llamativo y audaz de tu look. Mira las increíbles opciones que encontramos y prepárate para sucumbir a la tentación. No te preocupes, no te vamos a juzgar. Advertisement EDIT POST

