Las bases de maquillaje que debes probar este otoño para que tu piel luzca mejor que nunca Son de larga duración, tienen ingredientes que le hacen bien a la piel y lucen increíbles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin duda alguna, la base es el producto más importante en nuestra rutina de maquillaje. Y es que si logras encontrar una que además de que te ayude a mejorar las imperfecciones, te deje la piel luciendo increíble muchas horas, el resto es más fácil. Por suerte, existen muchísimas opciones en el mercado y es muy fácil encontrar una o varias que llenen tus expectativas. Si bien la mayoría de las mujeres ya tiene una base que ama y que siempre estará entre sus favoritas, también es bueno tratar nuevos lanzamientos, los cuales normalmente tienen nueva tecnología e ingredientes que pueden hacer maravillas en tu piel. A nosotras nos encanta probar nuevas propuestas y cuando lo hacemos, casi siempre encontramos una nueva favorita. Ahora que ya entramos a una nueva temporada, es el tiempo perfecto para también probar nuevas cosas, entre ellas una nueva base y para que eso se te haga más fácil, a continuación te mostramos tres de las nuevas bases de maquillaje que están dando muchísimo de qué hablar y que vale probarlas. Triclone Skin Tech Medium Coverage Foundation, de Haus Labs Haus labs foundation Credit: Cortesía Esta base de cobertura media ayuda a desaparecer la rojez y a proteger la piel de los agresores ambientales. Desde que fue lanzada hace unas semanas se ha vuelto viral en redes sociales y las expertas aseguran que es una de las mejores bases del momento. La verdad es que la piel queda como porcelana cuando te la aplicas y lo mejor es que luce supernatural. :a Triclone Skin Tech Medium Coverage Foundation de Haus Labs cuesta $45 y la encuentras en sephora.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambient Soft Glow Foundation, de Hourglass Cosmetics Hourglass Foundation Credit: Cortesía Esta base es perfecta para minimizar la apariencia de los poros, las líneas de expresión y hasta las arrugas. Tiene cobertura media y permanece intacta por hasta 16 horas. Lo mejor es que está formulada con ingredientes que son excelentes para la piel como la vitamina E, antioxidantes y extracto de té. La Ambient Soft Glow Foundation, de Hourglass Cosmetics cuesta $58 y la puedes obtener en ulta.com Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Foundation​, de Lancôme Lancome Foundation Credit: Cortesía Sus ingredientes principales son el ácido hialurónico que hidrata y rellena la piel, y el ácido mandélico, que suaviza y refina la piel. Tiene cobertura media y deja la piel con un glow hermoso y natural. Hace que la piel luzca espectacular y lo mejor de todo es que tiene protector solar y es de larga duración. La Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Foundation​, de Lancôme cuesta $47 y la puedes obtener en sephora.com

