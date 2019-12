Las 4 mejores bases del año ¡de verdad! By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La base es uno de los productos favoritos de muchas mujeres alrededor del mundo y no es para menos. Con ella puedes cubrir las imperfecciones, hacer que tu piel luzca más uniforme y por supuesto lograr tener un rostro flawless. Por eso es importante elegir la que sea correcta para ti, para que así resalte lo mejor de tu piel. Por suerte, la mayoría de las marcas de maquillaje tienen una o varias opciones de base, así que por suerte no es tan difícil encontrar la que mejor le vaya a tu rostro. Lo mejor de todo, es que también muchas de esas bases tienen ingredientes anti-edad para que trates la piel durante todo el día. Con tanto que probamos durante todo el año podemos decir que ya nos hemos vuelto expertas en la materia y por eso podemos decidir cuáles son las mejores. Mira a selección a continuación y si una de estas no es la que usas, es hora de cambiar. Face Tape Foundation, de Tarte. Esta fórmula tiene cobertura completa y acabado mate sin lucir seco. De hecho, hidrata la piel y la deja luciendo radiante. Viene en 50 tonos. Cuesta $40 y la está disponible en Fluidity, de Morphe. Otra base de cobertura completa que además es resistente al sudor y al agua. Este producto deja un acabado tan uniforme y perfecto que no vas a creerlo. Lo mejor de todo es que está disponible en 60 tonos, así que es muy fácil encontrar el que realmente le va a tu piel. Solo cuesta $18 y la puedes encontrar en Stick Foundation, de Glow Cosmetics. Como es una barra es superfácil de aplicar. Con ella lograr un look supernatural o uno que tenga más cobertura. Lo mejor es que luce muy natural de cualquier manera y tu piel queda con un glow muy cool porque además de depositar color, esta base deposita humectantes en el rostro para que este luzca radiante todo el día. Cuesta $32 y puedes obtenerla e Skin Serum Foundation, de The Lip bar. Una base de cobertura completa que deja la piel como porcelana y viene con una brocha incluida. Con solo un poco puedes cubrir todo el rostro y muy bien. Su fórmula te permite cubrir todas las imperfecciones, dejando la piel casi perfecta. Lo mejor de todo es que está compuesta con ácido hialurónico y musgo del mar irlandés, ingredientes que ayudan a cuidar la piel manteniendo su hidratación, promoviendo la producción de colágeno y manteniendo las arrugas bien lejos. Advertisement

