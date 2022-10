Las 6 mejores apps para comprar ropa y zapatos Si te atrae la moda, combinas prendas con facilidad y lees noticias sobre los grandes diseñadores, tienes que estar muy enterada de cuáles son las mejores apps para comprar ropa y zapatos desde la comodidad de tu casa. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estas son las mejores 6 que encontramos para ti. 1. Zalando Esta app es una tienda de moda online alemana. Se especializa en la venta de ropa y zapatos. Al descargarla tendrás en la mano las últimas tendencias de la moda. En ella encontrarás más de 1.500 marcas para mujer, hombre y niño. Si eres una chica fashionista, amante de los accesorios y deportes, este sitio es para ti. En Zalando comprarás de forma segura y encontrarás lo que necesitas. Puedes descargar esta aplicación acá. 2. Wish Te divertirás con esta app en tu teléfono. Es supereficiente y si no lo crees, te contamos que más de 30 millones de usuarios la utilizan. Busca ofertas y tarjetas de regalo para adquirir artículos que te gusten. Los descuentos van desde el 50 al 80% y lo mejor de todo, te entregan el pedido en la puerta de tu casa. Búscala acá. 3. Spanette Con ella encontrarás ropa, zapatos y accesorios en tiendas de todo el mundo. Podrás hacer compras en las tiendas de moda, de las mejores marcas. Únete a Spanette y aprovecha los descuentos y ofertas. ¡Te encantará! 4. Amazon Esta es la tienda más grande que puedes tener en tu móvil. Amazon App permite a los usuarios de Android navegar y comprar. En ella podrás escanear un código de barras, tomar una foto o hasta comparar precios. 5. ASOSComprarás de forma rápida y sencilla. Acá encontrarás ofertas buenísimas. 6. JustFab Aquí conseguirás ropa, zapatos, carteras y accesorios de buena calidad y a buen precio. ¡Te va a encantar! Mujer comprando online Mujer comprando online | Credit: Getty Images Consejos a la hora de comprar por internet Para que tu experiencia no te cause un trauma, sigue estos tips: – Conoce tus medidas, antes de hacer cualquier compra es indispensable que sepas qué talla eres. Toma una cinta métrica y mídete la cintura, cadera, pecho, entrepierna, largo de falda o pantalón… Si sigues estos pasos, tienes pocas probabilidades de equivocación. -Rígete por las medidas de las prendas porque las tallas de las marcas suelen cambiar. -Para que no te roben el dinero aprende a elegir un app o tienda seria. Fíjate que todos tus datos estén protegidos, que acepten devoluciones y que tengan una muy buena reputación. Investiga antes de comprar en determinado sitio (lee los comentarios que dejan los usuarios). – No te dejes engañar por no leer la letra pequeña. Generalmente estas palabras que casi no se ven ofrecen información relevante para el comprador. – Cuando ves el precio del producto en el app o página web, este NO incluye el envío. Averigua si en esa tienda que compraste hay un monto mínimo para poder obtener el envío gratis. Si es así, aprovecha para comprar otras prendas aunque sean de la próxima estación del año, pero aprovecha. -No te dejes impresionar por precios asequibles. Quizás en otras páginas o apps esa misma prenda esté en oferta o descuento. Suscríbete en las listas de correos para recibir las ofertas por e-mail.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las 6 mejores apps para comprar ropa y zapatos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.