Encontramos los abrigos más bellos con excelentes rebajas Esta es la mejor época para comprar ropa de invierno. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El frío está arrasando en muchas ciudades de Estados Unidos y al parecer eso no va a mejorar pronto. Y es que todavía faltan varias semanas para que el invierno se vaya y le demos la bienvenida a la querida primavera en la que podemos usar ropa más ligera y cómoda. Pero para eso todavía falta y por eso debemos seguir protegiéndonos del inclemente frío que no nos ha dado tregua desde que empezó el nuevo año. Para no morirnos del frío y enfermarnos, es bueno usar ropa térmica, al igual que guantes, suéteres bien calientitos, bufandas y buenas botas. Eso sí, sin un buen abrigo, ninguna de las cosas que mencionamos nos ayuda en nada. Por eso, es importante buscar uno o varios abrigos que nos permitan seguir disfrutando de actividades al aire libre sin que nos congelemos. Por suerte, las tiendas todavía tienen una basta selección de abrigos de diferentes estilos y colores, perfectos hasta para los gustos más exigentes. ¿Lo mejor de todo? La mayoría de ellos están en descuento porque las tiendas tienen que vender todo lo que tienen para poder hacer espacio para la mercancía de primavera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nosotras encontramos algunas piezas que nos encantaron y que están rebajadas de precio. Así es que, si te falta algún color o estilo en tu colección de abrigos, esta es la oportunidad de adquirirlo. Abrigo, invierno, moda Credit: Cortesía Woolen Coat with Belt, de Mango. $89.99. mango.com Abrigo, invierno, moda Credit: Cortesía Water Repellent Puffer Jacket, de Zara. $39.99. zara.com Abrigo, invierno, moda Credit: Cortesía Oversized Coat, de H&M. $74.99. hm.com Abrigo, invierno, moda Credit: Cortesía Water Repellent Puffer Jacket, de Banana Republic. $169. bananarepublic.com Abrigo, invierno, moda Credit: Cortesía Oversized Wool Coat, de Mango. $119. mango.com

