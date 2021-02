Close

Esta mascarilla hidrata tanto tu piel que sientes que te acabas de hacer un facial Es perfecta para usar después de exponerte al sol o durante los vuelos largos. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Encontrar un producto para el rostro que te dé los resultados que esperas no es tarea fácil. Hay tantas opciones en el mercado que a veces es difícil dar con la que nos proporcione el resultado que realmente queremos y que va a hacer una diferencia en nuestra rutina de belleza. Entre los productos de belleza más populares del momento están las mascarillas porque no solo nos quitan las impurezas de la piel y la hidratan, sino que también depositan vitaminas y dejan un glow envidiable. En mi caso he tenido la oportunidad de probar muchas, de las cuales algunas se han convertido en mis favoritas por distintas razones. Entre esas favoritas se encuentra una que he estado usando muchísimo últimamente por los increíbles resultados que he obtenido. Hablo de Thirst Trap Cocoon Mask, de Wishful, una sheet mask cuya primera misión es hidratar intensamente la piel y la verdad es que eso es exactamente lo que hace. Contiene ingredientes como extracto de roja de hollycock que suaviza la piel, hialuronato de sodio que ayuda a hidratar la piel, al igual que aloe vera, que calma y refresca. Image zoom Credit: Cortesía La verdad es que cada vez que la uso la piel luce tan hidratada y radiante, que parece que me hubiera acabado de hacer un facial. Es como si hubiera recibido una inyección de hidratación. Y ya sabes que, si la piel está bien hidratada, de inmediato luce más fresca y juvenil. Es una de las mejores mascarillas que he usado. La Thirst Trap Cocoon Mask, de Wishful cuesta $9 y la puedes obtener en sephora.com

