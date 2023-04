Las artistas latinas brillaron en la alfombra de los Premios Platino 2023 ¡mira sus looks! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejor vestidas Premios Platino 2023 Credit: Carlos Alvarez/WireImage (3) El fin de semana se celebraron en Madrid los Premios Platino que celebran lo mejor del cine y la televisión iberoamericanos. En la alfombra vimos un auténtico derroche de glamour y elegancia, y las actrices latinas brillaron con luz propia. Estas fueron nuestras favoritas. Empezar galería Carolina Gaitán Mejor vestidas Premios Platino 2023 Credit: Carlos Alvarez/WireImage La artista colombiana fue una de las presentadoras oficiales de la gala y posó con este bonito vestido palabra de honor blanco con cuerpo drapeado y gran abertura en la falda de Galia Lahav que nos recordó al glamour del Hollywood dorado, y que combinó con joyas Charlie Lapson, salones blancos y un look de maquillaje clásico e impecable. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana de la Reguera y Alfonso Herrera Mejor vestidas Premios Platino 2023 Credit: Juan Naharro Gimenez/Getty Images La premiación fue la presentación oficial de la pareja que por primera vez posó junta en una alfombra. Ella lució un diseño sobrio de un solo hombro con capa y sandalias joya. 2 de 10 Ver Todo Geraldine Bazán Mejor vestidas Premios Platino 2023 Credit: Carlos Alvarez/WireImage La mexicana parecía una diosa con este traje dorado de Víctor & Jesse con cuerpo estilo bustier, falda con abertura y efecto capa que combinó con dandalias granates y pendientes largos también dorados. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Aisliin Derbez Mejor vestidas Premios Platino 2023 Credit: Carlos Alvarez/WireImage La actriz acaparó todas las miradas ¡y gran parte de la alfombra! con este vestido nude con cristales de Iann Dey con guantes de tul, una voluminosa cola rosada atada a la cintura con un lazo y un chal del mismo tejido., todo coronado por joyas Tiffany & Co. 4 de 10 Ver Todo Esmeralda Pimentel Mejor vestidas Premios Platino 2023 Credit: Carlos Alvarez/WireImage Nos encantó la apuesta vanguardista de la actriz, quien posó con este traje de chaqueta oversized y falda recta blancos, con un original efecto de tiras de papel deshecho de la firma Cong Tri y joyas de Bulgari. 5 de 10 Ver Todo Ludwika Paleta Mejor vestidas Premios Platino 2023 Credit: Carlos Alvarez/WireImage Muy favorecida, la actriz presumió silueta en este vestido negro con cuerpo de lentejuelas y falda drapeada con pequeña cola que lució con el cabello recogido y brillantes aretes. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Yany Prado Mejor vestidas Premios Platino 2023 Credit: Carlos Alvarez/WireImage La actriz de Sky Rojo se vio regia en este elaborado vestido de Duyos de manga larga con transparencias, pedrería y apliques en plateado que lució con aretes largos. 7 de 10 Ver Todo Danna García Mejor vestidas Premios Platino 2023 Credit: Carlos Alvarez/WireImage La actriz se atrevió con el estampado más exótico y modeló este vestido con abertura en el abdomen y falda de volantes con animal print de la firma italiana Babylon que emparejó con tacones negros. 8 de 10 Ver Todo Paulina Goto Mejor vestidas Premios Platino 2023 Credit: Carlos Alvarez/WireImage La actriz escogió este vestido negro de corte recto y cuello alto con finas vetas de pedrería plateada y abertura en el escote del diseñador Alfredo Martínez y joyas Pomellato. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Juana Acosta Mejor vestidas Premios Platino 2023 Credit: Juan Naharro Gimenez/Getty Images Divina como siempre la argentina nos sedujo con este vestido con escote de pedrería y silueta princesa en negro de Elie Saab y joyas de Bulgari. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Las artistas latinas brillaron en la alfombra de los Premios Platino 2023 ¡mira sus looks!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.