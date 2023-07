Las mejor vestidas de Premios Juventud 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lili Estefan Credit: Gladys Vega/Getty Images (x3) Por fin llegó el día tan esperado de la gala en el Coliseo de Puerto Rico llena de estrellas, música y moda. ¿Cuál fue tu look favorito? Empezar galería Camila Cabello <p>Chic y sofisticada lució la joven cantante con este look negro que complementó perfectamente su cabello castaño.</p> Chic y sofisticada lució la joven cantante con este look negro que complementó perfectamente su cabello castaño. 1 de 17 Ver Todo Anuncio Anuncio Dayanara Torres Dayanara Torres Credit: Gladys Vega/Getty Images Radiante lució la anfitriona en la alfombra roja con un minivestido de lentejuelas plateadas creado por Gustavo Arango. 2 de 17 Ver Todo Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos, Premios Juventud Credit: Gladys Vega/Getty Images ¡Qué guapa! La presentadora presumió sus curvas con esta propuesta con recortes de Ema Savahl elegida por Claudia Zuleta. 3 de 17 Ver Todo Anuncio La Materialista la materialista La finalista de La casa de los famosos nos dejó boquiabiertas con este look confeccionado por Suzzelle Taveras. 4 de 17 Ver Todo Lili Estefan <p>Como una Barbie lució "la flaca" con esta propuesta fucsia de Gustavo Arango elegido con la ayuda de la estilista de las estrellas Claudia Zuleta.</p> Como una Barbie lució "la flaca" con esta propuesta fucsia de Gustavo Arango elegido con la ayuda de la estilista de las estrellas Claudia Zuleta. 5 de 17 Ver Todo Paulina Rubio <p>La chica dorada optó por el amarillo con este minivestido asimetrico con cola larga.</p> La chica dorada optó por el amarillo con este minivestido asimetrico con cola larga. 6 de 17 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lina Luaces <p>La joven modelo e hija de Lili Estefan maravilló en la alfombra con un minivestido blanco elegido por la estilista Claudia Zuleta.</p> La joven modelo e hija de Lili Estefan maravilló en la alfombra con un minivestido blanco elegido por la estilista Claudia Zuleta. 7 de 17 Ver Todo Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Credit: Gladys Vega/Getty Images Siguió la tendencia mermaidcore con este traje blanco vaporoso de Ecliptica que mostró su tonificado abdomen. 8 de 17 Ver Todo Jackie Guerrido jackie guerrido Credit: Gladys Vega/Getty Images Como una diva dorada lució la presentadora puertorriqueña con esta prenda de Gustavo Arango. 9 de 17 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquis Chiquis Credit: Gladys Vega/Getty Images Presumió su cuerpazo con un conjunto marrón diseñado por Michael Costello de vestido sensual y guantes a juego. 10 de 17 Ver Todo Jenicka López Jenicka Rivera Credit: IG/Jenicka Rivera Regía lució la hija menor de Jenni Rivera con esta propuesta azul celeste de detalle de corset. 11 de 17 Ver Todo Danna Paola Danna Paola Credit: Gladys Vega/Getty Images Optó por lo sensual con un vestido transparente con capucha sobre un bikinazo negro. 12 de 17 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ángela Aguilar mejor vestidas premios juventud Credit: Gladys Vega/Getty Images La cantante sorprendió con este top con transparencias y ojos confeccionados con lentejuelas y pedrería, que acompañó con shorts de mezclilla y sobre falda de tul. 13 de 17 Ver Todo Ela Velden mejor vestidas premios juventud Credit: Gladys Vega/Getty Images La protagonista de Senda prohibida (Vix) apostó por el dorado de pies a cabeza con este coqueto minivestido de Michael Costello, sandalias de plataforma y aretes del mismo color. 14 de 17 Ver Todo Jessica Rodríguez mejor vestidas premios juventud Credit: Gladys Vega/Getty Images Contó con la ayuda de la diseñadora Ashley Stambouli para marcar tendencia con esta prenda anaranjada adornada con cristales. 15 de 17 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gelena Solano Gelena Solano Credit: IG/Gelena Solano Optó por el rojo con un conjunto de crop top adornado con flores y un pantalón a juego de Luis Antonio. 16 de 17 Ver Todo Sofía Reyes Sofia Reyes Credit: Gladys Vega/Getty Images Confesó que se siente "como una hada" con esta propuesta de espíritu vintage elegido por su estilista Gabriela Tena. 17 de 17 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

