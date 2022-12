Alfombra roja: las mejor vestidas de los premios Gotham 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejor vestidas Gotham Awards 2022 Credit: Slaven Vlasic/Getty Images for GreenSlate// Theo Wargo/Getty Images (2) Escotes arriesgados, conjuntos monocromáticos en negro o blanco y brillos fueron las claves de estilo que vimos en la alfombra de estos premios al cine independiente entregados en Nueva York. Empezar galería Maggie Gyllenhaal Mejor vestidas Gotham Awards 2022 Credit: Udo Salters/Patrick McMullan via Getty Images Con aires orientales vimos a la directora y actriz quien optó por este sobrio diseño negro con aberturas en el escote y detalles de pedrería. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Julianne Moore Mejor vestidas Gotham Awards 2022 Credit: Theo Wargo/Getty Images Simplemente deslumbrante, la veterana actriz parecía una diosa griega con este vestido crema con escote profundo de Carolina Herrera que acompañó con una gargantilla rígida dorada y brazaletes a juego. 2 de 10 Ver Todo Lupita Nyong'o Mejor vestidas Gotham Awards 2022 Credit: Slaven Vlasic/Getty Images for GreenSlate La protagonista de Wakanda Forever eligió un vestido estructurado de escote profundo y fajín a la cintura, que completó con una gargantilla y un collar largo brillantes. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Michelle Williams Mejor vestidas Gotham Awards 2022 Credit: Udo Salters/Patrick McMullan via Getty Images La reciente mamá apostó por un minivestido de brillos en tonos metálicos de Valentino para recoger uno de los galardones de la noche. 4 de 10 Ver Todo Gabrielle Union Mejor vestidas Gotham Awards 2022 Credit: Theo Wargo/Getty Images Los vestidos con motivos anatómicos no desaparecen como demostró la actriz, enfundada en un modelo de terciopelo con cuello alto de Fendi. 5 de 10 Ver Todo Harnaaz Sandhu Mejor vestidas Gotham Awards 2022 Credit: Theo Wargo/Getty Images Miss universo fue de las pocas que vimos con pantalones y nos encantó su traje sastre satinado acompañado de zapatos joya, con una gran hebilla de pedrería. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aubrey Plaza Mejor vestidas Gotham Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic La actriz de raíces puertorriqueñas estrenó su nuevo color de pelo y mostró su esbelta figura en este set de dos piezas, con crop top y falda con una gran abertura, en color marfil con brillos 7 de 10 Ver Todo Ayo Edebiri Mejor vestidas Gotham Awards 2022 Credit: Theo Wargo/Getty Images La actriz, quien triunfa en la serie The Bear, sorprendió con este evocador diseño de Giambattista Valli. Un juego de volúmenes en verde pálido con un gran lazo blanco. 8 de 10 Ver Todo Taylor Russell Mejor vestidas Gotham Awards 2022 Credit: Theo Wargo/Getty Images Increíble pero la actriz se presento en la alfombra con pantalones de mezclilla. Eso sí, los acompañó con un glamoroso bolero de piel vintage de Gucci con cuello de satín. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Minha Kim Mejor vestidas Gotham Awards 2022 Credit: Theo Wargo/Getty Images La surcoreana fue una de las más glamorosas con este diseño palabra de honor de Dior, de un intenso color azafrán, cuerpo estilo corsé y voluminosa falda estampada. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

