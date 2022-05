Las mejor vestidas de la gala del Met 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Camila Cabello, Blake Lively,Sarah Jessica Parker, Met Gala Credit: Jamie McCarthy/Getty Images; Mike Coppola/Getty Images; John Shearer/Getty Images Para celebrar la segunda parte de la exposición del Metropolitan, In America: An Anthology of Fashion, las celebridades asistieron al evento más fashion del año con atuendos inspirados en el glamour de la edad dorada y el final del siglo XIX. ¿Quién fue tu favorita? Empezar galería Kim Kardashian Kim Kardashian, Met Gala Credit: John Shearer/Getty Images Vistió una pieza icónica de la historia de la moda– el vestido que llevó Marilyn Monroe en el cumpleaños del presidente Kennedy hace 60 años. Para poderlo lucir, tuvo que perder 16 libras. 1 de 17 Ver Todo Anuncio Anuncio Blake Lively Blake Lively, Met Gala Credit: Mike Coppola/Getty Images Como una de las anfitrionas de la noche, la actriz fue de las primeras en llegar y nos maravilló con su traje de Versace color cobre inspirado en la arquitectura de Nueva York que transformó a una versión de cola azul desde la misma alfombra. 2 de 17 Ver Todo Ariana DeBose Ariana DeBose, Met Gala Credit: Mike Coppola/Getty Images Meses después de ganar su primer Oscar, vimos a la latina vistiendo un traje de Moschino de terciopelo negro con guirnaldas doradas inspiradas en el glamour de la época. 3 de 17 Ver Todo Anuncio Cardi B Cardi B, Met Gala Credit: Jamie McCarthy/Getty Images Brilló sin límites con este sensual modelo dorado con el que presumió sus curvas creado por Donnatella Versace. 4 de 17 Ver Todo Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker, Met Gala Credit: John Shearer/Getty Images Ataviada de Christopher John Rogers, la actriz de Sex and the City se robó miradas con un vestido a cuadros y un tocado con un toque de fucsia del famoso Phillip Treacy. 5 de 17 Ver Todo Anitta Anitta, Met Gala Credit: Jamie McCarthy/Getty Images Derrochó glamour con esta propuesta clásica adornada con perlas creada por Jeremy Scott de Moschino. 6 de 17 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Camila Cabello Camila Cabello, Met Gala Credit: Jamie McCarthy/Getty Images Sin Shawn Mendes a su lado, la cantante de raíces cubanas optó por un conjunto de dos piezas creado por Prabal Gurung de croptop y una falda con volante adornado de flores coloridas. 7 de 17 Ver Todo Billie Eilish Billie Eilish, Met Gala Credit: Jamie McCarthy/Getty Images Presumió sin tapujos y por primera vez su voluptuosa silueta para representar el tema "Gilded Glamour" con un traje de Gucci al estilo exacto del fin de siglo con corsé y polisón. 8 de 17 Ver Todo Gwen Stefani Gwen Stephani, Met Gala Credit: Jamie McCarthy/Getty Images La cantante impactó en la alfombra con esta propuesta de Vera Wang en un tono verde neón. 9 de 17 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kaia Gerber Kaia Gerber, Met Gala Credit: Jamie McCarthy/Getty Images La hija de Cindy Crawford lució como una actriz de la época de las películas mudas con este diseño plateado de Alexander McQueen y su cabello con rizos increíbles. 10 de 17 Ver Todo Khloé Kardashian Khloe Kardashian, Met Gala Credit: Jamie McCarthy/Getty Images La hermana de Kim asistió a la gala por primera vez luciendo un traje dorado de Moschino, guantes negros y un chal clásico. 11 de 17 Ver Todo Janelle Monáe Janelle Monae, Met Gala Credit: John Shearer/Getty Images Con un traje con capucha diseñado por Ralph Lauren, la cantante le dio un giro futurístico al tema de la noche. 12 de 17 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Emma Stone Emma Stone, Met Gala Credit: Mike Coppola/Getty Images Lució radiante vistiendo blanco de pie a cabeza con esta propuesta de Louis Vuitton inspirada en el estilo de las chicas flapper de los años veinte. 13 de 17 Ver Todo Alicia Keys Alicia Keys, Met Gala Credit: Mike Coppola/Getty Images En homenaje a su ciudad natal, la cantante vistió una capa empedrada con el horizonte icónico de Nueva York y un vestido plateado creado por Ralph Lauren. 14 de 17 Ver Todo Eiza González Eiza Gonzalez, met Gala Credit: Jamie McCarthy/Getty Images Creada por Michael Kors, esta joya blanca de corte sirena adornada de plumas le sentó de maravilla a la refinada figura de la actriz mexicana. 15 de 17 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Chastain Jessica Chastain, Met Gala Credit: John Shearer/Getty Images Encarnó el estilo de la era Deco con un traje vino tinto de Gucci lleno de brillo y adornado con una serpiente plateada. 16 de 17 Ver Todo Chloe Kim Chloe Kim, Met Gala Credit: Mike Coppola/Getty Images La atleta olímpica optó por un vestido blanco con una falda llena de volumen y adornada con plumas rojas creado por Giambattista Valli. 17 de 17 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

