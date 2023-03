¿Así o más sexy? Las celebridades suben la temperatura con sus looks en la fiesta posterior a los Oscar Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks fiesta posterior Oscar 2023 Credit: Jon Kopaloff/Getty Images for Vanity Fair// Amy Sussman/Getty Images// Leon Bennett/FilmMagic Transparencias, aberturas y escotes de vértigo fueron los protagonistas en la exclusiva fiesta de Vanity Fair. Por su alfombra vimos desfilar a decenas de celebridades con diseños arriesgados y sensuales. ¿Quién fue tu favorita? Christina Aguilera

Así de elegante vimos a la cantante de ascendencia ecuatoriana, con este diseño exclusivo de Chrome Hearts, con cuello halter de pedrería bao un vestido de terciopelo negro con cuerpo estilo corsé, manga larga y cola.

Alessandra Ambrosio

La modelo brasileña presumió sus encantos sin pudor con este traje transparente de red con pedrería brillante y motivos florales en escote y puños firmado por Dundas.

Eiza González

La actriz mexicana fue de las más elegantes con este palabra de honor con detalles drapeados y plumas en la falda de Oscar de la Renta, confeccionado en un favorecedor azul turquesa, que combinó con gargantillas de Bulgari y sandalias doradas.

Eva Longoria

La productora mostró su lado más sensual con este traje negro de escote corazón, con tiras en la espalda y falda transparente y mantuvo el look de belleza que lució en la alfombra, con unos grandes aretes.

Jessica Alba

Fabulosa vimos a la actriz con este vestido palabra de honor en azul violáceo de Carolina Herrera, con cuerpo encorsetado y silueta columna, que acompañó con un impresionantes joyas de Bulgari.

Cardi B

La rapera dominicana apostó todo al rojo con este ceñido diseño de corsé y falda fruncida con un original velo-capa con el que cubrió su rostro.

Ciara

Otra en sumarse a las transparencias fue la cantante con este arriesgado diseño de escote profundo negro con brillos, que combinó con guantes largos de terciopelo.

Natalia Bryant

Increíble fue la propuesta que vistió la hija de Kobe Bryant ¡que casi ni cabía en la alfombra! Un traje palabra de honor negro con dramáticas mangas-cola y grandes lazadas.

Becky G

La cantante posó como una guerrera con este vestido con capucha confeccionado en cota de mall y decorado con apliques florales, que dejaba al aire su espalda y sus piernas, y combinó con sandalias plateadas.

Kendall Jenner

Como una sirena dorada, la modelo acaparó todas las miradas con este vestido de la colección alta costura primavera-verano 2008 de Jean Paul Gaultier, con cuello halter, estampado de escamas con bordados y silueta sirena.

Salma Hayek y Valentina Pinault

La estrella mexicana lució radiante con este vestido de brillos plateados y encaje negro. Aunque su mejor accesorio fue su acompañante, su hija Valentina Paloma, quien portó un romántico traje malva con una voluminosa falda plisada.

Ana de Armas

La actriz cubana deslumbró con este diseño a la medida de Louis Vuitton que parecía una vidriera Art Decó, con brillos, transparencias y delicados bordados.

Sofía Carson

La actriz de ascendencia colombiana sorprendió con este traje de corte columna con hombros caídos y pequeños volantes de color champagne, con franjas de brillos y zapatos, también brillantes, con plataforma.

Sofía Vergara

La colombiana, fiel a su estilo, apostó por este traje palabra de honor silueta sirena, con bordados en pedrería dorada de Reem Acra.

Heidi Klum

La modelo posó con este llamativo traje azul turquesa con transparencias y pedrería bordada que lució con un chal acolchado hasta el suelo.

Ariana DeBose

Así de sonriente posó la actriz con este traje Versace de pantalón transparente y chaqueta a juego, con el que portó un original collar.

Tessa Thompson

La actriz afrolatina sacó su lado más sexy con este brasier de rosas rojas y un vestido con efecto deconstruido negro con solapas satinadas, corte sirena y botones.

