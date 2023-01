Las mejor vestidas de los Critics Choice Awards 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejor vestidas Critics Choice awards 2023 Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic// Steve Granitz/FilmMagic (2) El desfile de celebridades y sus fabulosos trajes en la alfombra de los Critics Choice Awards nos ha dejado casi sin palabras. Siluetas ceñidas, cortes sensuales y mucho brillo fueron las tendencias protagonistas. Estas fueron nuestras favoritas. Empezar galería Anya Taylor-Joy Mejor vestidas Critics Choice awards 2023 Credit: Steve Granitz/FilmMagic La actriz criada en Argentina dejó a todos boquiabiertos con este diseño Dior Alta Costura en color nude, con falda transparente y pedrería bordada que acompañó con elegantes joyas de diamantes de Tiffany & Co. 1 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Lily James Mejor vestidas Critics Choice awards 2023 Credit: Steve Granitz/FilmMagic También jugó con las transparencias la actriz británica quien portó este impactante vestido de Oscar de la Renta con falda rígida y gran lazada en la cintura, que compementó con delicada joyería de De Beers. 2 de 15 Ver Todo Elle Fanning Mejor vestidas Critics Choice awards 2023 Credit: Steve Granitz/FilmMagic Siempre marcando tendencia, la actriz eligió este llamativo traje palabra de honor con falda estructurada en tonos crema de Alexander McQueen y original joyería de Irene Neuwirth. 3 de 15 Ver Todo Anuncio Julia Roberts Mejor vestidas Critics Choice awards 2023 Credit: Michael Kovac/Getty Images for Champagne Collet & OBC Wines La veterana actriz posó con un elegante vestido negro ajustado de Schiaparelli con brillos en las mangas y el escote y joyas de Chopard. 4 de 15 Ver Todo Kerry Washington Mejor vestidas Critics Choice awards 2023 Credit: Steve Granitz/FilmMagic Destacó con su colorido traje Armani Privé, palabra de honor y de corte sirena, recubierto de lentejuelas y pedrería brillante en tonos azules y rosas. Completó el look con joyas de Bulgari. 5 de 15 Ver Todo Amanda Seyfried Mejor vestidas Critics Choice awards 2023 Credit: Steve Granitz/FilmMagic Como diosa, la actriz nos encandiló con este diseño dorado de Dior, con transparencias y aberturas, que lució con una hermosa gargantilla y aretes de Cartier. 6 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aubrey Plaza Mejor vestidas Critics Choice awards 2023 Credit: Steve Granitz/FilmMagic La actriz de ascendencia puertorriqueña deslumbró con este sensual modelo de Louis Vuitton con brillos y efecto degradado en el escote, que acompañó de joyas Pomellato. 7 de 15 Ver Todo Kate Hudson Mejor vestidas Critics Choice awards 2023 Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Muy sexy, la actriz vistió este modelo plateado de cuello halter con exagerado escote en la espalda y falda de tul con bordados de Oscar de la Renta y joyería de Bulgari. 8 de 15 Ver Todo Viola Davis Mejor vestidas Critics Choice awards 2023 Credit: Steve Granitz/FilmMagic La actriz portó un diseño marrón chocolate con brillo y capa, hecho a la medida, de Valentino. 9 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Yeoh Mejor vestidas Critics Choice awards 2023 Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic La nominada por su papel en Everything Everywhere All at Once optó por este diseño negro con dramáticas mangas en fucsia de Carolina Herrera. 10 de 15 Ver Todo Phoebe Dynevor Mejor vestidas Critics Choice awards 2023 Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Con este delicado diseño de Louis Vuitton de inspiración griega, confeccionado en gasa de seda colo crema con escote profundo y bordados coloridos en la falda, la actriz de Bridgerton fue una de las favoritas de la noche. 11 de 15 Ver Todo Kaley Cuoco Mejor vestidas Critics Choice awards 2023 Credit: Steve Granitz/FilmMagic La actriz presumió su pancita de embarazada en este sobrio vestido negro de Dior con original cuello y joyas de Shay y Anita Ko. 12 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Williams Mejor vestidas Critics Choice awards 2023 Credit: Steve Granitz/FilmMagic La actriz optó por este diseño metálico de un solo hombro en color dorado de Louis Vuitton con joyería de Tiffany & Co. 13 de 15 Ver Todo Chelsea Handler Mejor vestidas Critics Choice awards 2023 Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Muy favorecida, la cómica posó con este modelo de un solo hombro, escote asimétrico y pequeña cola de Maticevski que acompañó con zapatos dorados de Stuart Weitzman y joyas de Norman Silverman. 14 de 15 Ver Todo Cate Blanchett Mejor vestidas Critics Choice awards 2023 Credit: Presley Ann/Getty Images for SeeHer La actriz eligió este sobrio conjunto de falda corte sirena y blusa de Max Mara y joyas de Louis Vuitton. 15 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Las mejor vestidas de los Critics Choice Awards 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.