Las mejor vestidas de la alfombra de los Billboard Mujeres Latinas en la Música Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Collage Billboard Mujeres musica Credit: Getty Thalia, Shakira, Ximena Duque, Jacky Bracamontes, Goyo, Andrea Meza, Eva Luna, Lele Pons y muchas más brillaron en este evento dedicado a resaltar el poderío femenino en el mundo musical ¡Mira sus looks de impacto! Empezar galería Thalía Thalia BB Mujeres Credit: Getty Su estilista Irma Martínez la vistió como una diosa dorada con este traje plisado de Michael Costello, que complementó con guantes negros y accesorios de Wish Fine Jewerly. 1 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiky Bom Bom Chiky Bom Bom BB Mujeres Credit: Getty Seleccionó un revelador modelo de satín en verde pistacho y azul pastel para destacar su nueva silueta. Las sandalias plateadas le aportaron el remate perfecto. 2 de 21 Ver Todo Jessica Carrillo Jessica Carrillo BBMujeres Credit: Getty Optó por un diseño de satín verde esmeralda con amplio faldón para resaltar sus bellos ojos que le escogió su estilista Reading Pantaleón. 3 de 21 Ver Todo Anuncio Eva Luna Eva Luna BB Mujeres Credit: Getty Juvenil y muy colorida la nueva mamá, quien fue una de las homenajeadas del evento, se lució en la alfombra por este largo diseño estampado que destacó con un maquillaje de ojos en tonos vibrantes y labios rojos. 4 de 21 Ver Todo Jacky Bracamontes Bracamontes BB Mejeres Credit: Getty Con su porte de reina y este bello traje de chiffon de seda bicolor en dorado y escarlata de Maison Alacón, la mexicana impuso el sello de elegancia de la noche fiel a la prpuesta de estilo de Karla Birbragher. 5 de 21 Ver Todo Giselle Blondet Blonder BB Mujeres Credit: Getty El púrpura de este sofisticado diseño en columna y remate de cuello alto resaltó la silueta de la presentadora de La Mesa Caliente de Telemundo. 6 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza BB Mujeres Credit: Getty Como presentadora del evento impactó con este vestido rojo de tul y encaje con el que se apreciaba su espigada silueta que le preparó su estilista Reading Pantaleón. 7 de 21 Ver Todo Ximena Duque Ximena Duque BB Mujeres Credit: Getty Triunfó en su regreso a la pantalla para este gran evento de Telemundo con su modelo en rosa vibrante, el tono por excelencia de la temporada inspirado en Barbie, con su silueta cubierta de encaje de pies a cabeza, un bustier y mini falda de la que surgía una larga cola. 8 de 21 Ver Todo Goyo Goyo BB Mujeres Credit: Getty Se lució con la elección del maravilloso traje largo hecho de piezas de denim de diversos tonos, con escotado bustier que contrastó con una gargantilla y aros de brillantes. 9 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio María Becerra Maria Becerra Credit: Getty Desafió las reglas de vestuario al optar por este minivestido tipo blazer de corte sartorial hecho de lentejuelas azul medianoche. 10 de 21 Ver Todo Lele Pons Lele BB Mujeres Credit: Getty La recién casada presumió tremendo cuerpazo con su moderno y revelador traje de lentejuelas azabaches. Nos encantó la cola de caballo alta que permitió destacar las líneas y cortes de su diseño. 11 de 21 Ver Todo Amara La Negra Amara BB Mujeres Credit: Getty Guapísima, con este sencillo vestido negro con escote palabra de honor y una pieza de tul en la cadera que lució con joyas y sandalias en tono plateado. Su cabello suelto y rizado fue el remate perfecto de su look. 12 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Greeicy Greeicy BB Mujeres Credit: Getty La artista caleña optó también por una propuesta moderna y reveladora de minifalda y chaqueta en negro perfectas para complementarse con espectaculares botas altas metálicas. 13 de 21 Ver Todo Alicia Machado Alicia Machado BB Mujeres Credit: Getty El tradicional encanto de las lentejuelas y plumas surtió efecto en la propuesta de la ex Miss Universo venezolana con la que acompañó a sus amigas, colegas y artistas en el homenaje a la música y el talento femenino. 14 de 21 Ver Todo Shakira Shakira y Andrea meza BB Mujeres Musica Credit: Instagram Andrea Meza Para rematar este ramillete de mujeres fabulosas aquí está nuestra querida Shakira que aunque no desfiló por la alfombra del evento, se robó todas las miradas como gran homenajeada de la noche con este infalible mini vestido negro con escote strapless rematado por bandas de cuero en el pecho y el borde de la falda. Llevaba su larga melena suelta y un maquillaje espectacular. Aquí la vemos posando con Andrea Meza. 15 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz BB Mujeres Telemundo Credit: Getty Siguió la tendencia primaveral del rosa con este ajustado diseño de Suzelle Taveras y joyas de Charlie Lapson que preparó para ella su estilista Karla Birbragher. 16 de 21 Ver Todo Aylín Mujica Aylin Mujica BB Mujeres Telemundo Credit: Instagram Aylin Mujica Nadie mejor para lucir las creaciones de la dominicana Giannina Azar que nuestra fabulosa Aylín, quien pisó la alfombra con todo su glamour este etéreo traje en azul pálido con corsé y falda de pedrería, plumas y destacadas mangas de satín. No podía faltar la joyería de diamantes como complemento. Otro gran acierto de Karla Birbragher. 17 de 21 Ver Todo Ivy Queen Ivy BB Mujeres Telemundo Credit: Getty Como toda una lady enfundada en un espectacular y ceñido modelo negro rematado con falda de plumas marabú, con sofisticados guantes, sombrero y una lluvia de diamantes como accesorios, la Caballota presume su lado más diva con estilo único. 18 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Laura Florez Laura Florez BB Mujeres Telemundo Credit: Getty La mexicana sabe brillar siempre con clase y estilo, con propuestas eternamente glamorosas que destacan su silueta. Este sobrio y elegante traje fue ideal para la ocasión. 19 de 21 Ver Todo Sofía Jirau Sofia Jirau BB Mujeres Telemundo Credit: Getty Angelical de blanco y con su bella sonrisa como mejor accesorio, la modelo e influencer boricua no podía faltar en este evento que celebra el poderío femenino, algo que ella bien conoce y aplica a diario. 20 de 21 Ver Todo Caterina Valentino Caterina Valentino BB Mujeres Telemundo Un sensacional traje de satín fucsia de Sharon OSP fue el elegido por la guapa venezolana para brillar junto a artistas y celebridades en esta noche de música y talento. 21 de 21 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

