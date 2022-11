¡Deslumbrantes! Las mejor vestidas de los American Music Awards 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejor vestidas American Music Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic (2)// Tommaso Boddi/WireImage Caracterizada por ser una de las alfombras más extravagantes de la temporada, la última edición de los Amas sorprendió con un derroche de estilo y elegancia, donde los brillos fueron los protagonistas. Estas son las estrellas que nos conquistaron con sus looks en la gala celebrada en Los Ángeles. Empezar galería Roselyn Sánchez Mejor vestidas American Music Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic Simplemente espectacular, la puertorriqueña presumió su tonificada figura con este vestido con aberturas y pronunciada abertura en la falda, de brillos en tonos marrones y rojos con hombros estructurados y cola. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Pink Mejor vestidas American Music Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic La estrella, quien rindió tributo con su actuación a Olivia Newton-John, posó con su esposo y sus hijas en la alfombra luciendo este vestido dorado y negro de flecos brillantes, con un abertura en forma de rayo en la parte frontal. Un diseño vintage de Bob Mackie que combinó con sandalias de plataforma. 2 de 12 Ver Todo Becky G Mejor vestidas American Music Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic La cantante mexicoamericana fue la imagen del glamour con este minivestido de terciopelo de Monsoori con dramática cola y grandes lazos en un hombro y la cadera, que acompañó de guantes largos a juego y un look de belleza impecable. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Anitta Mejor vestidas American Music Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic Siempre sensual, la brasileña posó con este diseño a la medida de Mugler con top blanco, transparencias y una falda con brillos y corte sirena que resaltaba sus curvas. 4 de 12 Ver Todo Taylor Swift Mejor vestidas American Music Awards 2022 Credit: Tommaso Boddi/WireImage Una de las mayores vencedoras de la noche, la cantante optó por este enterizo dorado con brillos de aire años 70 firmado por The Blonds. Con su melena suelta en ondas, no le faltó un potente labial rojo. 5 de 12 Ver Todo Carolina Gaitán Mejor vestidas American Music Awards 2022 Credit: ABC via Getty Images La actriz colombiana impactó con este voluminoso diseño de Annakiki, de cuerpo estilo corsé y falda a capas. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Carrie Underwood Mejor vestidas American Music Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic Muy femenina, la veterana cantante optó por este vestido rosa pastel con flecos de pedrería multicolor firmado por Tony Ward que lució con sandalias brillantes. 7 de 12 Ver Todo Kelly Rowland Mejor vestidas American Music Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic Muy sexy, la cantante presumió pierna con este diseño palabra de honor y cola con estampado animal de Nicolas Jebran y guantes largos. 8 de 12 Ver Todo Lauren Jauregui Mejor vestidas American Music Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic La cantante de ascendencia cubana destacó con este diseño de Norma Kamali con cuello alto, largo hasta los pies y amplias mangas, con un intrincado estampado de chandelier. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Meghan Trainor Mejor vestidas American Music Awards 2022 Credit: Frazer Harrison/Getty Images Así de sonriente la cantante modelo este deslumbrante diseño de Michael Costello. Un traje de dos piezas con pantalón acampanado y chaqueta con cierre joya en brillos fucsia. 10 de 12 Ver Todo Kali Uchis Mejor vestidas American Music Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic La artista colombiana puso el toque exótico con este diseño a la medida de Dilara Findikoglu. Un vestido de satín rojo con cuerpo estilo corsé, cola de gasa y un original cullo-tocado con plumas. 11 de 12 Ver Todo Machine Gun Kelly Mejor vestidas American Music Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic Amante de llamar la atención, el cantante sorprendió con este traje personalizado de Dolce & Gabbana en color morado y repleto de finas estacas plateadas. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Deslumbrantes! Las mejor vestidas de los American Music Awards 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.