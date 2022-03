Las mejor vestidas de los SAG Awards 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejor vestidas SAG Awards 2022 Credit: Getty Images Los premios otorgados por el sindicato de actores retoman la alfombra roja. Un despliegue de siluetas vanguardistas, texturas originales, una paleta de colores muy variada y sobre todo, mucha elegancia. ¿Cuál fue tu favorita? Empezar galería Selena Gómez Mejor vestidas SAG Awards 2022 Credit: Dimitrios Kambouris/ Getty Images La actriz de raíces mexicanas impresionó con este vestido tipo columna con mangas abullonadas en terciopelo negro de Oscar de la Renta que combinó con una gargantilla de diamantes de Bvlgari. 1 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Ariana DeBose Mejor vestidas SAG Awards 2022 Credit: Amy Sussman/ WireImage La ganadora del SAG a mejor actriz de reparto, la primera latina en conseguirlo, acaparó miradas con su voluminoso traje fucsia firmado por Valentino alta costura. 2 de 16 Ver Todo Rosario Dawson Mejor vestidas SAG Awards 2022 Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic Muy sonriente, la actriz de raíces puertorriqueñas y cubanas apostó por un vestido negro con original escote palabra de honor con volúmenes ¡y bolsillos! de Oscar de la Renta. 3 de 16 Ver Todo Anuncio Salma Hayek Mejor vestidas SAG Awards 2022 Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic La mexicana presumió silueta en un traje a la medida de Gucci en coral satinado con escote asimétrico, cintura marcada, caída columna, efecto capa y guantes transparentes a juego. Aretes chandelier de diamantes completaron su look. 4 de 16 Ver Todo Lady Gaga Mejor vestidas SAG Awards 2022 Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic Sofisticada vimos a la cantante y actriz con este original traje de Armani Privé blanco de corte columna, con un bustier incorporado de cristales y cintura entallada que acompañó de impactantes joyas brillantes. 5 de 16 Ver Todo Kerry Washington Mejor vestidas SAG Awards 2022 Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic Una de las actrices en apostar por un color vivo fue la protagonista de Scandal, quien posó con este traje amarillo palabra de honor con corsé estructurado de inspiración lencera y voluminosa falda de Celia Kritharioti. Nos encantó su peinado old Hollywood con ondas. 6 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nicole Kidman Mejor vestidas SAG Awards 2022 Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic Sobria y elegante, la australiana optó por un traje negro de corte columna con lazada blanca en el cuello de Saint Laurent. 7 de 16 Ver Todo Vanessa Hudgens Mejor vestidas SAG Awards 2022 Credit: Frazer Harrison/ Getty Images Muy sensual, la joven actriz nos sedujo con este vestido verde pastel satinado con detalles drapeados y gran abertura en la falda de Atelier Versace. 8 de 16 Ver Todo Jennifer Hudson Mejor vestidas SAG Awards 2022 Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic Este vestido rosa pastel de Vera Wang con escote asimétrico, falda amplia y voluminosas flores de chifón le sentaba de maravilla a la actriz. 9 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cate Blanchett Mejor vestidas SAG Awards 2022 Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic Siempre sofisticada, la actriz apostó por un vestido a la medida de Armani con escote profundo decorado con grandes piedras y falda corte sirena. 10 de 16 Ver Todo Cynthia Erivo Mejor vestidas SAG Awards 2022 Credit: Amy Sussman/ WireImage La actriz nominada por su rol de Aretha Franklin brilló con este traje a la medida hecho de vinilo rojo y corte sirena con una capa a juego con detalles brillantes de Louis Vuitton, y como siempre, llamativa manicura. 11 de 16 Ver Todo Elle Fanning Mejor vestidas SAG Awards 2022 Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic Una de las pocas en apostar por lucir pantalones fue la joven actriz, muy favorecida con este conjunto de Gucci con blusa, chaleco y lazo en color marfil. 12 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Helen Mirren Mejor vestidas SAG Awards 2022 Credit: Frazer Harrison/ Getty Images La dama de la interpretación, premiada por su trayectoria, destacó con un femenino vestido rosa pastel de Dolce Gabbana con apliques florales y diadema a juego. 13 de 16 Ver Todo Sandra Oh Mejor vestidas SAG Awards 2022 Credit: Dimitrios Kambouris/ Getty Images La actriz deslumbró con su traje plateado con lazadas en los hombros, escote en pico y falda voluminosa firmado por Carolina Herrera. 14 de 16 Ver Todo Reese Witherspoon Mejor vestidas SAG Awards 2022 Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic La querida actriz apostó por un elegante traje palabra de honor de Schiaparelli con un fajín azul pastel con lazada hasta el suelo y joyas de Cartier. 15 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kirsten Dunst Mejor vestidas SAG Awards 2022 Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic De rojo con brillos vimos a la actriz en este traje hasta los pies con escote barco de Erdem. 16 de 16 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Las mejor vestidas de los SAG Awards 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.