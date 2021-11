¡Qué glamour! Brillos, aberturas y originalidad: las mejor vestidas de los premios InStyle 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejor vestidas premios InStyle 2021 Credit: Getty Images Después de un año de parón debido a la pandemia ¡los premios InStyle han regresado! La noche del lunes en el Centro Getty de Los Ángeles, la alfombra se llenó de celebridades para honrar a los mejores talentos e iconos en moda, belleza y cultura pop. Unos galardones que cumplen seis años y sacan los momentos más divertidos de las famosas en su ya mítico ascensor. Estas son nuestras favoritas. Empezar galería Kate Hudson Mejor vestidas premios InStyle Credit: Frazer Harrison/Getty Images La actriz fungió como presentadora en el evento y apostó por lucir un diseño dorado de brillo muy intenso, con cuello alto y manga larga y un espectacular abrigo color camello con sorprendente interior a juego con el traje firmado por el diseñador homenajeado de la noche Michael Kors. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Elle Fanning Mejor vestidas premios InStyle Credit: Frazer Harrison/Getty Images La joven también actuó como presentadora y lo hizo con este original conjunto de Balmain con un sensual top que simulaba un eslabón de cadena, dorado con detalles brillantes y combinado con una falda recta negra. 2 de 12 Ver Todo Nicole Kidman Mejor vestidas premios InStyle 2021 Credit: Steve Granitz/FilmMagic La veterana actriz fue una de las presentadoras de la noche y se vio muy favorecida con este vestido Armani Privé de brillos morados, con una coqueta silueta y un volante semirígido en la parte baja de la falda bordado con pedrería. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Reese Witherspoon Mejor vestidas premios InStyle 2021 Credit: Steve Granitz/FilmMagic También dijo presente la actriz sureña, quien para presentar uno de los galardones apostó por este vestido azul marino con brillos de cuello halter, abertura en el escote y en la falda de Michael Kors. 4 de 12 Ver Todo Simone Biles Mejor vestidas premios InStyle 2021 Credit: Steve Granitz/FilmMagic La gimnasta fue reconocida con el premio a La original y asistió con este escotado traje verde oscuro con aberturas laterales, fruncidos y lazos en los hombros de Ailette con el que presumió pierna. 5 de 12 Ver Todo Kaia Gerber y Cindy Crawford Mejor vestidas premios InStyle Credit: Frazer Harrison/Getty Images Madre e hija deslumbraron con sus fabulosos vestidos. La joven modelo optó por un increíble y ajustado modelo blanco con pedrería y flecos metálicos de Alexander McQueen y su progenitora un brillante modelo de brillos con el característico estampado chevrón de Missoni. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Zoë Kravitz Mejor vestidas premios InStyle 2021 Credit: Steve Granitz/FilmMagic Con un aire místico, la actriz posó en la alfombra con este original vestido rojo de brillos, largo hasta los pies, que incluía una capucha. 7 de 12 Ver Todo Tessa Thompson Mejor vestidas premios InStyle Credit: Frazer Harrison/Getty Images La actriz afro-latina vistió un voluminoso traje palabra de honor y falda con minivolantes de tul obra de Christian Siriano. 8 de 12 Ver Todo Jurnee Smollet Mejor vestidas premios InStyle 2021 Credit: Steve Granitz/FilmMagic Deslumbrante vimos a la actriz con este vestido transparente de tul amarillo con grandes apliques florales colocados estratégicamente, mangas con volumen y ceñido en la cintura de Valentino. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alexandra Daddario Mejor vestidas premios InStyle 2021 Credit: Steve Granitz/FilmMagic Una de las pocas en apostar por pantalón fue la actriz de The White Lotus, quien optó por este colorido conjunto en cuadros rojos de Dior formado por pantalón entubado, corsé sobre camisa blanca y abrigo, además de tacones de punta y bolso, también color carmín. 10 de 12 Ver Todo Amanda Gorman Mejor vestidas premios InStyle 2021 Credit: Amy Sussman/WireImage La poetisa también hizo entrega de un premio en esta glamorosa noche ataviada con un femenino minivestido fruncido en rosa empolvado con flores amarillas y capa. 11 de 12 Ver Todo Lucy Hale Mejor vestidas premios InStyle 2021 Credit: Steve Granitz/FilmMagic Los brillos fueron una de las tendencias que más se repitieron en esta alfombra, en esta ocasión en versión mini, con el vestido Dolce & Gabbana amarillo chillón de lentejuelas y un solo hombro que eligió la actriz, combinado con sandalias doradas. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Qué glamour! Brillos, aberturas y originalidad: las mejor vestidas de los premios InStyle 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.