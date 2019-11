Con la ayuda de este tutorial lograrás el maquillaje perfecto para las fiestas Con solo algunos pasos logrará el look perfecto. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ya se acercan las fiestas y son muchos los compromisos a los que nos tocará asistir, ya sea con la familia o con los amigos. Para ambos tenemos que lucir regias y por eso el maquillaje que usemos para complementar nuestro look, es sumamente importante. Normalmente las sombras metálicas están muy hot para esta época, pero no a todas nos gusta llevarlas, sobretodo porque no son tan fáciles de aplicar. Por suerte, para esas chicas que prefieren un look menos llamativo, pero igual de fabuloso tal y como el que realizó la maquillista de las estrellas y embajadora de Mary Kay, Mariela Bagnato cuando recientemente visitó nuestros estudios en Nueva York. Para la maquillista es muy importante la hidratación y por eso su primer paso es un hidratar la piel y dejarla lista para aplicar el maquillaje. “En este cambio de clima, lo más importante es tener una piel hidratada”, explica Bagnato. “Una piel linda se va a ver solo si está en buenas condiciones”. Image zoom TimeWise Age Minimize 3D Day Cream SPF 30, de Mary Kay. $32. Marykay.com. Image zoom Chromafusion Eye Shadow + Mary Kay Petite Palette, de Mary Kay. $36. Marykay.com. Image zoom Gel Semi-Shine Lipstick, de Mary Kay. $18. Marykay.com. Para el look fiestero, además de dejar una piel luminosa y perfecta, la talentosa maquillista eligió un hermoso tono rosado que resaltó la mirada de la modelo y que además resulta muy fácil de aplicar. Aquí Bagnato compartió algunos tips increíbles que te servirán de mucho a la hora de maquillarte. No te pierdas el video al inicio del artículo y empieza a practicar este look desde ya. ¿Qué te parece? Advertisement EDIT POST

