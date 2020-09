Esta mascarilla salvará tu cabello teñido Verás la diferencia desde la primera vez que la uses Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cambiarse el color de pelo es una decisión un poco difícil, en especial para alguien como yo que siempre había tenido el pelo oscuro, pero ya tengo casi dos años que tomé la decisión de aclararlo y estoy encantada. Claro está, no ha sido fácil mantenerlo en óptimas condiciones. Para eso he tomado las precauciones necesarias para mantener el color, y sobretodo conservarlo lo más saludable posible. ¿Qué me ha ayudado a mantenerlo en las mejores condiciones? Sin duda alguna, una mascarilla mágica que ahora se ha convertido en mi producto mágico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablo de la Intense Hydrating Mask, de MoroccanOil. Esta mascarilla para el pelo, que puedes usar una vez a la semana, es un tratamiento intenso formulado para pelo seco y maltratado. Está hecho con antioxidantes, aceite de argán e ingredientes nutritivos que le dan a tu pelo todo lo que necesita para que luzca siempre perfecto. Image zoom Cortesía Cuando empecé a usarla noté que mi cabello estaba más sedoso, con más volumen y mucho más manejable, eso después de haberlo expuesto a fuertes químicos para aclararlo y a otras factores dañinos como el cloro de la piscina. Esta mascarilla está tan bien formulada que puedes ver el cambio desde la primera aplicación. Si la usas una vez a la semana y la dejas que penetre por cinco minutos, notará como tu cabello se siente más hidratado y manejable. Eso sí, trata de usarla por varias semanas para que puedes ver un verdadero y permanente cambio en tu melena. Te aseguro que si lo haces así, vas a estar fascinada igual que yo. Pruébala y verás. Cuesta $58 y la puedes comprar en Moroccanoil.com.

