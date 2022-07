Este tratamiento hará que tus pestañas luzcan más abundantes y largas Si usas este producto todos los días, tus pestañas jamás serán las mismas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los ojos son la puerta al alma y también el foco central de tu rostro, por eso es importante saber cómo maquillarlos para que el tu look quede impecable. Ahora bien, más allá de sombras y delineadores, lo que realmente le da el toque mágico a la mirada, es sin duda, tener unas pestañas largas y abundantes. Ya sea con maquillaje o sin él, una de las cosas más importantes para la mayoría de las mujeres son sus pestañas. Muchas tuvieron la dicha de nacer con pestañas superlargas, pero otras tenemos que recurrir a productos y tratamientos que ayudan hacerlas crecer y a que se vuelvan más copiosas. En mi caso, siempre las había tenido muy cortas y sin mucho volumen hasta que descubrí un increíble tratamiento. Hablo del Advanced Sensitive Eyelash Conditioner, de Revitalash un producto que ha cambiado mis pestañas y de qué manera. Este acondicionador está compuesto con potentes péptidos y botánicos que ayudan a que las pestañas no se quiebren, mientras que les aporta hidratación y brillo. Como resultado obtienes pestañas más saludables y abundantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yo llevo un poco más de un mes usándolo y he visto un gran cambio en mis pestañas. Estoy fascinada porque las mías se ven más largas y abundantes. Obviamente, el hecho de que las protege y evita que se rompan, hace que luzcan más abundantes. Como están superhidratadas, el rímel se desliza mucho mejor y me he dado cuenta que no necesito tantas capas para que luzcan increíbles. acondicionador pestañas Credit: Cortesía Lo mejor de todo es que este producto está formulado específicamente para personas que tienen sensibilidad en los ojos. Además, se pueden usar aunque tengas extensiones de pestañas y hasta cuando tienes lentes de contacto. Es un producto increíble. Tienes que probarlo ya. Este tratamiento cuesta $105 y lo encuentras en revitalash.com

