No puedo creer todo lo que ha crecido mi cabello después que empecé a usar este producto Este potente tratamiento es tan efectivo que en solo cuatro semanas ya empiezas a ver la diferencia en tu melena. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para la mayoría de las mujeres la salud de su cabello es muy importante. Por eso no escatiman en esfuerzos ni gastos para que este se mantenga en óptimas condiciones. Sin embargo, muchas veces esos esfuerzos no dan frutos, sobre todo cuando el cabello ha pasado por procesos como la decoloración y está quebradizo y peor aún, no crece. Hay productos que prometen incentivar el crecimiento, pero no siempre dan los resultados deseados. Yo he estado batallando con el crecimiento de mi cabello y en este proceso he usado varios productos que la verdad no me han ayudado mucho. Mi cabello estaba maltratado y bastante reseco por los tintes, y eso había hecho que se estancara. Incluso, se había estado quebrando. Por suerte, encontré un producto que en tan solo dos meses me ha funcionado de maravilla. Hablo del Hair Regrowth Treatment, de Bosley, un gotero que se ha convertido en la salvación de mi cabellera. Está formulado con un 2% de minoxidil y no solo ayuda a que el cabello crezca más fuerte y saludable, sino también a que se deje de salir y quebrar. Esta fórmula es tan potente que empezarás a ver el cambio en las primeras cuatro semanas. Yo lo empecé a ver cuando terminé el primer tratamiento y la verdad no podía creer lo diferente que se veía mi cabello y hasta mi peluquera lo notó. Cabello, Bosley Credit: Cortesía Yo lo uso dos veces al día, cuatro días a la semana porque no lo uso cuando me arreglo el cabello en el salón. Si puedes, la mejor opción es usarlo a diario, dos veces al día. De esta manera verás resultados más rápido. Yo estoy encantada con este producto y ya lo tengo como parte de mi cuidado para el cabello. Si tu cabello está quebradizo y no te crece, prueba este producto. Estoy segura de que no te vas a arrepentir. El Hair Regrowth Treatment, de Bosley, cuesta $40 en amazon.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image No puedo creer todo lo que ha crecido mi cabello después que empecé a usar este producto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.