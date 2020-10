En pocos días este producto me puso los dientes como porcelana ¡En serio! Lo mejor de todo es que tiene un rico sabor a menta que hace aún más placentero su uso Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tener una hermosa sonrisa tiene mucho que ver con los dientes y no hablamos de la forma que tienen, sino de su salud y sobretodo de su tono. Y es que no hay nada que complemente más la sonrisa, que uno dientes bien cuidados y sobretodo superblancos. Lo malo es que, aunque tengamos una buena higiene bucal y vayamos al dentista periódicamente, la dentadura se mancha con bebidas como el café, las gaseosas oscuras y el vino, entre otras cosas. Incluso con la edad, los dientes van perdiendo su tono perlado. Existen tratamientos, como el que se realiza en el consultorio del dentista que es muy efectivo, pero bastante costoso, pero también existen otras cosas que funcionan bastante bien y que están más al alcance de nuestro bolsillo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de esos tratamientos efectivos y que podemos obtener en la farmacia, es el nuevo Whitening Emulsions, de Crest, el cual he estado usando en las últimas semanas y la verdad estoy maravillada con los resultados. Comparado con otros productos de su clase, este está formulado con una dosis mucho más alta de peróxido de hidrógeno y además se queda en los dientes por mucho más tiempo y por lo mismo tiene más efectividad. La realidad es que yo estoy fascinada con los resultados que he obtenido en pocas semanas. Pero lo que más me gusta es lo fácil que es la aplicación, que se puede dejar en los dientes sin tener que hacer une enjuague después y que además, tiene un rico sabor a menta. El tamaño de una de las versiones de este producto, te permite llevarlo en el bolso y aplicarlo directamente en los dientes cuantas veces quieras. Y no te preocupes porque se absorbe rápidamente y no te deja residuos en la boca. Es increíble la gran diferencia que he visto en mi sonrisa y ni siquiera he hecho el tratamiento completo y por suerte tampoco he sentido que los dientes tienen sensibilidad. Es en realidad de lo mejor que hay en el mercado en este momento. Image zoom Image zoom Cortesía El Whitening Emulsion viene en dos versiones, una pequeña que puedes llevar contigo a todos lados, y otro frasco más grande que puedes dejar en casa y que además viene con un aplicador. El más pequeño cuesta $50 y el más grande lo puedes adquirir por $60, ambos disponibles en Crestwhitesmile.com.

