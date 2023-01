Empieza a usar este suero y tu piel lucirá radiante todo el año Está compuesto con una mezcla de cinco tipos de ácido hialurónico que no permiten que tu piel se reseque. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si quieres que tu piel luzca más joven, radiante y sin señal de arrugas, debes incluir un buen suero a tu rutina de belleza diaria. Este es el secreto de las chicas que tienen un rostro envidiable. Y es que este producto, que en los últimos años ha adquirido mucha más popularidad, te puede ayudar a cambiar la textura de tu piel en tan solo dos semanas. Eso sí, debes saber elegir el correcto para tus necesidades. Pero no te preocupes porque las opciones son interminables. Los sueros penetran con más profundidad en la piel y tienen propiedades e ingredientes rejuvenecedores en mayor concentración. Por eso es muy importante que lo uses tanto de día como de noche. Lo bueno es que hay muchos productos de su clase que realmente cumplen lo que prometen. Uno de ellos es el Green Tea Hyaluronic Acid Serum, de innisfree, un producto exquisito con ingredientes que cambiarán tu piel. Está compuesto con aceite de semillas de té verde que hidrata y ayuda a fortalecer la barrera de humedad de la piel, y una mezcla de cinco tipos de ácido hialurónico que ayuda a hidratar más profundamente y a amplificar esa hidratación. Este suero provee una hidratación por hasta 24 horas y empiezas a sentir la diferencia desde la primera vez que lo usas. Con su constante uso notarás que la piel se siente mucho más suave y luce mucho más radiante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN suero, innisfree Credit: Cortesía Green Tea Hyaluronic Acid Serum, de innisfree cuesta $30 y lo puedes obtener en sephora.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Empieza a usar este suero y tu piel lucirá radiante todo el año

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.