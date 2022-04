Este suero repara la piel mientras combate las arrugas y activa la producción de colágeno Es uno de los mejores del mercado y los resultados los puedes en pocas semanas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si quieres que tu piel luzca más joven, radiante y con un glow envidiable, tienes que correr a comprar un suero. Este es el secreto de las chicas que tienen un rostro envidiable. Y es que este tipo de productos, que en los últimos años han adquirido más popularidad, te puede ayudar a cambiar la textura de tu piel en muy poco tiempo, además de regenerarla y ayudarla a combatir los signos del envejecimiento. Eso sí, debes saber elegir el correcto para tus necesidades. Los sueros penetran con más profundidad en la piel y tienen propiedades e ingredientes rejuvenecedores en mayor concentración. Por eso es muy importantes que incorpores uno a tu rutina de belleza tanto de día como de noche. Por suerte son muchas las marcas que ofrecen increíbles sueros, con potentes ingredientes, que de verdad dan los resultados que prometen. Entre esos increíbles productos que hacen maravillas por tu piel está el Y Theorem Repair Serum, de 111Skin, uno de los mejores en su clase. Gracias a ingredientes como el aloe vera, la glicerina, la caléndula, aminoácidos, más una fórmula única y original creada por la marca, este producto no solo repara y regenera la piel, sino que también mejora su elasticidad y ayuda a la producción de colágeno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Suero para arrugas Credit: Cortesía Además, mejora grandemente la apariencia de las líneas de expresión y las arrugas. Es ideal para todos los tipos de pieles y las más maduras se pueden beneficiar muchísimo de los beneficios que aporta. Los resultados los puedes apreciar a pocas semanas de haberlo empezado a usar. Es realmente una maravilla. Y Theorem Repair Serum, de 111Skin cuesta $350 y lo puedes obtener en 111skin.com.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este suero repara la piel mientras combate las arrugas y activa la producción de colágeno

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.