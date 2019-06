El suero que está desapareciendo las manchas de mi rostro ¡En serio!

Como toda mujer trigueña, siempre he sufrido de manchas en la cara, ya se por la exposición al sol, por las secuelas del acné, el paso del tiempo o la contaminación. Por lo mismo siempre he tratado cremas que, aunque me han ayudado un poco, no me han quitado por completo estas horribles marcas. La realidad es que, aunque muchas experimentamos esto, las chicas de pieles oscuras sufren más tratando de desaparecerlas. Definitivamente para nosotras es mucho más difícil obtener los resultados deseados. Por eso no paramos de buscar productos y tratamientos que nos ayuden a desaparecerlas sin maltratar la piel. Lo bueno es que existen muchos productos dirigidos a tratar este mal, y aunque no todos dan los resultados que prometen, hay algunos que son excelentes y ayudan muchísimo a mejorar la apariencia de las horribles manchas. ¿Uno de esos productos que sí funciona? Sin duda, Perfectif Even Skin Tone Serum, de RéVive.

Les cuento que desde que empecé a usar esta maravilla de producto -hace apenas tres semanas- he visto resultados asombrosos. Mi piel luce más pareja y muchas de las manchas de sol que tengo han ido desapareciendo, mientras que otras están menos visibles.

Este producto contiene una potente combinación de ingredientes concentrados que atacan las manchas y las disminuyen en tiempo récord. Con el tiempo estas desaparecen o pasan casi desapercibida. Los ingredientes son tan efectivos que evitan los daños futuros que puedes obtener con el sol o por otros factores, y al mismo tiempo ayudan a arreglar los ya existentes.

Aunque está hecho para ser usado con la crema Perfectif Even Skin Tone Cream, la verdad es que en mi caso solo he usado el suero y los resultados no han estado nada mal. Ahora bien, la combinación de ambos debe de ser una maravilla.

Eso sí, este es un producto costoso pero cuando se trata de nuestro rostro, yo creo que no debemos escatimar en gastos si vamos a obtener los resultados que queremos. ¿No crees?

El Perfectif Even Skin Tone Serum, de RéVive cuesta $325 y lo puedes encontrar en Reviveskincare.com.