Este scrub se convertirá en el mejor amigo de tus labios Dile adiós a los labios resecos By Yolaine Díaz Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando de belleza se trata, nos atrevemos a decir que el labial es el producto más importante en bolsa de maquillaje de toda mujer. Incluso hasta las chicas que no les gusta usar maquillaje, siempre tienen un labial a la mano. Eso sí, no se te puede olvidar que, aunque compres el labial más costoso o el que mejor queda, nunca se verá bien si tus labios están resecos y con piel muerta. Por eso, al igual que el cuerpo y el rostro, los labios también necesitan cuidados, sobretodo cuando nos gusta usar labiales con acabo mate. Estos se ven muy lindos, pero los labios sufren mucho. Por suerte, para eso hay muchos productos que nos pueden ayudar. El más importante de todos es el exfoliante y yo estoy encantada con uno que estoy usando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablo del Pro Kiss’r Lip-Loving Scrubstick, de Fenty Beauty. Este exfoliante además de ser increíblemente fácil de usar te deja los labios tan suaves que no lo vas a poder creer. Está compuesto con ingredientes que ayudan a suavizar los labios y también con semillas de albaricoque que funcionan como exfoliantes, lo que hace que desaparezca toda la piel muerta en el área. En de verdad increíble. Lo mejor es que es suficientemente fuerte para dejarte los labios como nuevos, pero también suficientemente delicado para que lo puedas usar todos los días. De hecho, como viene en forma de labial, puedes llevarlo en tu bolso y si durante el día sientes que los labios están muy secos y deshidratados, puedes usarlo por uno o dos minutos y asunto a arreglado. La verdad es que desde que empecé a usarlo he sentido un impresionante cambio en mis labios, sobretodo cuando lo uso justo antes de ponerme un labial de larga duración o mate. Pro Kiss’r Lip-Loving Scrubstick, de Fenty Beauty cuesta $16 y lo puedes encontrar en Sephora.com.

