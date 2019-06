Descubre por qué llevo más de diez años usando el mismo espray de cabello

Siempre es importante saber qué tipo de pelo tienes para elegir exactamente los productos que mejor te van a funcionar y así lograr el resultado que quieres obtener en tu melena. Existen cientos de fórmulas para lograr un peinado perfecto, a la moda y que dure todo el día. Por suerte para todas las mujeres, en la farmacia o cualquier otra tienda que ofrezca productos de belleza, pueden encontrar lo que sea para lograr, ya sea ondas sueltas y con volumen, o un recogido elaborado. Pero no podemos negar que el producto estrella en estos casos es siempre la laca o espray de cabello. Y es que en estos tiempos es difícil imaginarse a alguien que no lo use. En mi caso, no puedo vivir sin el espray y existe uno en particular que desde hace ya más de diez años ha sido mi mejor aliado.

Hablo de la laca Shaper Styling Hair Spray, de Sebastian Professional. Esta maravilla de producto me ha acompañado por mucho tiempo y aunque he probado otros, nunca me he encontrado uno similar. Me encanta que por más producto que me aplique, el pelo nunca luce blanco o reseco como suele pasar con otros de su clase.

Además, lo puedo usar para lograr diferentes peinados, tanto sencillos como más elaborados y les juro que siempre me duran todo el día. Pero lo que más me gusta es que al llegar a casa me puedo pasar el cepillo y los residuos se quitan rápidamente y el pelo no me tieso o inmanejable. Al contrario, puedo hacerme otro peinado sin ningún problema.

Yo uso el que da un nivel de fijación media, pero la marca tiene diferentes niveles para que puedas comprar el que mejor te convenga. Yo lo amo.

El Shaper Styling Hair Spray, de Sebastian Professional solo cuesta $9.65 y lo puedes encontrar en cualquier farmacia o en Walmart.com.