El set de productos que despareció las manchas de mi rostro de una vez y por todas El potente sistema está formulado para usar todos los días por 16 semanas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En un mundo donde hay tantos productos de belleza disponibles, es un poco difícil encontrar el realmente te funcione o por lo menos el que en verdad ofrezca los resultados que promete. Esta tarea de encontrar un buen producto se complica un poco más cuando te toca buscar productos específicos que resuelvan los problemitas que achacan nuestra piel. Uno de los problemas más comunes, en especial entre las mujeres de color, es la pigmentación o mejor dicho, las manchas. Por suerte, existen muchos productos que hacen un excelente trabajo cuando de manchas se trata, pero yo descubrí un set de productos que me ha dejado boquiabierta con los resultados. Hablo del Pigment Correction System, de Cyspera, que incluye tres productos que prometen deshacerse de las manchas de una vez y por todas. El set tiene tres productos, que debes usar juntos todos los días. El primero es Cyspera Intensive, el cual debe aplicarse por 5 minutos la primera semana y 15 la segunda. Se debe retirar aplicando el segundo producto, Cyspera Neutralizer y agua. El tercer producto es el Cyspera Boost, un hidratante que puede ser la base para los demás productos que usas en tu rutina de belleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estos productos están compuestos por un potente complejo de Cisteamina isobiónica amida, un inhibidor melanosómico que pertenece a la familia de vitaminas B3. Por lo tanto es uno de los complejos más potentes y efectivos para combatir las manchas. manchas Credit: Cortesía Este tratamiento es recomendado usarlo por 16 semanas, y luego solo hacerlo dos veces a la semana para mantener las manchas bien lejos. Yo no lo he terminado y ya he visto increíbles cambios en mi piel. Muchas de las manchas más grandes ya han desaparecido y las más pequeñas o pecas producidas por el sol, se notan mucho menos. Incluso mi rostro en general luce más parejo e incluso un poco más blanco. Estoy realmente impresionada con los resultados. El Pigment Correction System, de Cyspera cuesta $289 y lo puedes adquirir en exclusivebeautyclub.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El set de productos que despareció las manchas de mi rostro de una vez y por todas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.