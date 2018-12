Descubre por qué este scrub para el rostro de $5.99 está causando sensación en Instagram

Cuando se trata del cuidado de la piel, muchas chicas piensan que mientras más caro el producto, más efectivo será. Pero no siempre es así. En algunos casos los productos caros no necesariamente le van a probar a tu piel o darán el resultado que esperas. Aunque sí tenemos que admitir que hay marcas de prestigio que ofrecen productos de belleza increíbles y por los que vale la pena pagar una buena cantidad de dinero. Pero hoy en día hay decenas de líneas que dan excelentes resultados y no cuestan tanto