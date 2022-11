Este es el mejor rubor de todos los tiempos ¡En serio! Este producto ha estado en el mercado por muchos años y sigue siendo uno de los mejores del mercado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien es cierto que para lograr un buen maquillaje así como el que llevan las celebridades en los eventos o alfombras, hay varios productos que nunca te pueden faltar, entre ellos una buena base, un corrector para disimular las ojeras, rímel o pestañas postizas, iluminador y por supuesto, un fabuloso labial. Eso sí, cada año uno de esos productos imprescindibles se vuelve el más popular entre las marcas y, por lo tanto, le prestan más atención. Por varios años, el rubor quedó un poco en el olvido entre las marcas de belleza y no habían tantas opciones de dónde escoger. Sin embargo, desde el año pasado, se ha convertido en el producto estrella y no solo en polvo, sino también en crema, este último siendo el must have del año. Ahora bien, aunque los rubores en crema están por todos lados, muchas todavía prefieren seguirlos usando en polvo y en ese renglón, uno de los mejores es el Baked Blush -n- Brighten Marbleized Blush, de Laura Geller. Este blush contiene antioxidantes como la centella asiática y el extracto de té blanco, ingredientes que ayudan a proteger la piel y ayudan a disminuir la desinflamación Además, tiene una textura cremosa por lo que es muy fácil de difuminar. Está hecho por artesanos italianos y horneado en losas por 24 años. Su fórmula lo ha convertido en uno de los mejores del mercado por muchos años, incluso cuando hay muchos nuevos. Es realmente muy bueno y queda espectacular en la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Está disponible en 12 colores y en este momento tiene un gran descuento. l Baked Blush -n- Brighten Marbleized Blush, de Laura Geller cuesta $30 -en este momento $19- y lo puedes obtener en laurageller.com Rubor en polvo Credit: Cortesía

