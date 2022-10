Este rubor en crema luce supernatural y es uno de los mejores en su clase Nosotras ya lo hemos usado y nos encanta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que el maquillaje luminoso es el más popular de este momento y a todas nos encanta. Los productos que dejan el rostro luciendo hidratado y con un glow envidiable siempre deben estar de moda. Y lo mejor es que, contrario a lo que se pensaba, usar productos que dejan el rostro luminoso, no engrasan la piel, por lo que también los pueden usar las chicas que tienen la piel grasa o mixta. Si bien hay muchos productos que nos ayudan a obtener ese envidiable glow de JLo, además del popular highlighter, existe otro que no nos puede faltar a la hora de maquillarnos. Hablamos del rubor en crema. Claro está, antes de usar cualquier producto de maquillaje, es muy importante que hidratemos bien la piel y usemos todos los pasos necesarios para que luzca saludable y radiante sin necesidad del maquillaje. Hay muchos productos que nos ayudan en esa tarea, en especial los que tienen vitamina C, ácido hialurónico y niacinamidas. Ahora bien, también hay primers, bases y highlighters que ayudan a que ese brillo hermoso se logre más fácil. Si bien los rubores no están necesariamente en ese renglón, las nuevas propuestas en crema o líquidas han demostrado que con este producto también obtener la piel radiante que buscas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien los rubores en crema tienen mucho tiempo en el mercado, no fue hasta hace un poco más de un año que se popularizaron muchísimo. Es por eso que son muchas las que ya lo han incluido en sus colecciones de maquillaje. Uno de los favoritos de muchas amantes del maquillaje es Cream Blush Refillable Cheek & Lip Color, de Rose Inc. Está hecho con Vitamina E que protege e hidrata, esqualeno, derivado 100% de plantas y que provee hidratación, al igual que ácido hialurónico que además de eliminar imperfecciones, ayuda a mantener la hidratación. rubor en crema Credit: Cortesía Es superfácil de aplicar y difuminar, y luce supernatural. Como es en crema se puede aplicar con una brocha o hasta con los dedos. Nosotras ya lo hemos usado y nos encanta. Es realmente uno de los mejores en su clase y está disponible en 12 colores. El Cream Blush Refillable Cheek & Lip Color, de Rose Inc cuesta $30 y lo puedes obtener en roseinc.com

