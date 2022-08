Este rímel solo cuesta $10 y deja tus pestañas increíblemente largas Gracias a lo bueno que es, este producto se volvió toda una sensación en TikTok. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que encontrar un rímel que de verdad deje las pestañas superlargas no es tarea fácil. Si bien es cierto que existen muchos rímeles en el mercado que funcionan muy bien para muchas chicas, lo cierto es que no todos hacen lo que prometen. Entre esas opciones que sí dejan las pestañas largas y abundantes, están los que son de marcas prestigiosas que por ende, son un poco costosos y tomando en cuenta que es un producto que usamos casi todos los días y que se acaba rápido, comprarlo caro no es la mejor opción. Por suerte, hay varias opciones de bajo costo que son verdaderamente buenas y que dejan las pestañas luciendo como si fueran postizas. Hace poco decidí empezar a usar una máscara que se había vuelto viral en TikTok porque me intrigaba mucho saber si en realidad hacía las maravillas que contaban. Hablo de la Lash Sensational Sky High Mascara, de Maybelline, un producto que de verdad, me tiene sorprendida. La verdad no esperaba que me funcionara tan bien. La forma en que alarga las pestañas es realmente impresionante. Lo mejor es que no necesitas muchas capas, con solo dos o tres, vas a ver lo largas que lucen las pestañas. Lo más fabuloso de todo es el precio. La Lash Sensational Sky High Mascara, de Maybelline solo cuesta $9.99 y la puedes obtener en farmacias o target.com rimel, mascara Credit: Cortesía

