Este protector solar es el preferido de muchas famosas y también el más vendido en Amazon La marca se ha convertido en una de las mejores del mercado Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son muchos los productos que incluye una buena rutina de belleza, pero ninguno más importante que el protector solar. Si hay algo que enfatizan tanto los dermatólogos, como otros expertos, es el uso diario de un protector solar que tenga por lo menos un SPF de 30. Y es que como ya sabemos, los rayos de sol son muy dañinos para la piel porque no solo provocan arrugas prematuras, sino que también manchan la piel y hasta pueden causar melanoma, un cáncer en la piel que podría ser mortal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por suerte existen muchos protectores solares que son excelentes y que además contienen otros beneficios para la piel. Uno de ellos es el UV Daily Broad Spectrum SPF 40, de elta MD. La marca es superpopular entre las famosas -Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Marielena Dávila y Drew Barrymore- la usan gracias a la efectividad y calidad de sus productos, en especial sus protectores solares. De hecho, este protector que además funciona como hidratante, es uno de los productos más vendidos y con mejores reviews en Amazon. Y es que además de protección contra los rayos UVA y UVB, este producto está formulado con ácido hialurónico, que mantiene el rostro hidratado y antioxidantes, que ayudan a prevenir el envejecimiento. Image zoom Cortesía Muchos de los que lo han usado aseguran que después de usarlo por varias semanas, su piel se veía más hidratada y con un glow envidiable. Lo mejor es que es superligeo, libre de aceites y de fragancias. Por eso es por lo que es perfecto para pieles sensibles. Así es que, si estás buscando un protector solar, este es una excelente opción. La marca también tiene una línea para el cuidado de la piel, al igual que otros protectores solares tanto para el rostro como para el cuerpo. El UV Daily Broad Spectrum SPF 40, de elta MD cuesta $29.50 y lo puedes obtener en Dermstore.com.

Close Share options

Close View image Este protector solar es el preferido de muchas famosas y también el más vendido en Amazon

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.